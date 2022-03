Sara Carbonero ha mostrado su cara más desconocida cuando ha salido de un restaurante de Madrid tras comer con un grupo de amigas. La periodista nos tiene acostumbrados a que siempre atiende a la prensa y si no quiere hablar, siempre les dedica a las cámaras una sonrisa o una buena cara. Sara parecía no tener este martes ganas de hablar y no dudó en trasladarse con rapidez desde el restaurante al coche que la esperaba.

Aunque trató de pasar desapercibida con un sombrero, las mascarilla y un largo abrigo beige, Sara no consiguió que la prensa la grabara a la salida del restaurante. La periodista está disfrutando al máximo su nueva etapa como soltera después de que hayan decidido seguir por caminos diferentes. Después de compromisos profesionales y de viajes fuera de España, Sara ha retomado en Madrid las quedadas con su grupo de amigas.

Con ellas se ha ido este miércoles a disfrutar de la gastronomía madrileña en un conocido restaurante del centro de la capital. Con dos amigas estuvo comiendo y también hablando durante un largo rato. A la salida del encuentro, Sara evitó a toda costa las preguntas de la prensa sobre su situación sentimental tras la ruptura con Kiki Morente y es que, una vez más, la periodista prefiere mantener su vida privada en la más estricta intimidad.

Sara Carbonero no contesta a la prensa y huye despavorida

Ahora ya está instalada en Madrid. En la capital está inmersa en su rutina de trabajo, justo después de haber disfrutado de un viajazo con sus amigas por México. Hasta allí se fue también su gran amiga, Isabel Jiménez, con la que Sara tiene una relación increíble. México era un viaje pendiente, tal y como la periodista desveló en una de las publicaciones que hizo desde allí.

Y no solo ha habido tiempo para disfrutar de las playas paradisíacas, también ha podido cumplir un sueño al visitar un cenote. Mostrándose de lo más valiente, no dudó, incluso, en bucear por las aguas cristalinas. «Ha sido una experiencia increíble conocer el Cenote Sac Actún (Cueva Blanca) y bucear durante horas por sus ríos y cuevas sumergidas», escribía. No hay duda de que estar con sus amigas está siendo el mejor refugio para superar la ruptura del cantaor.

Retomando su rutina en Madrid tras un viaje increíble

La periodista podría haber viajado a más de 9000 kilómetros de nuestro país para realizarse unas fotos para la nueva colección de Slow Love, la firma de ropa que en su día creó junto a su comadre. Esto deja claro que no ha sido un viaje de ocio al 100% sino que han querido aprovechar la ocasión para hacerse allí las fotos más impresionantes de la nueva colección de la firma que tienen de ropa.

