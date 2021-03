Sara Carbonero ha vuelto a la radio días después de confirmar que su historia de amor con Iker Casillas ha terminado. Así ha revelado cómo está.

Sara Carbonero e Iker Casillas anunciaron el pasado viernes que ponían punto y final a su matrimonio. Tras muchos rumores, la pareja confirmó que su relación estaba rota, a la vez que insistieron en que seguían teniendo un proyecto en común: sus hijos. Aunque durante la tarde de este lunes se especuló mucho en ‘Sálvame’ sobre los motivos que habían dinamitado su historia de amor, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto. De hecho, mucho ha dado que hablar el vaticinio de Belén Esteban en el que aseguró que en los próximos días los espectadores conocerían más sobre algunas mujeres en la vida de Iker. Después de estos bombazos, Sara Carbonero ha vuelto a su trabajo en Radio Marca, donde ha hecho su primera entrevista tras confirmarse su ruptura. A pesar de que ella no era la entrevistada, su jefe Vicente Ortega, le ha preguntado a Sara cómo estaba ahora. «Todo en orden, todo está bien», ha comentado la periodista.

Si bien no ha dado más detalles de cuál es su estado ahora, ni ha mencionado a su ex, Iker Casillas, sí que ha hecho una petición pública a sus jefes. Sara Carbonero estaría encantada de que aumentaran los días de emisión de su sección ‘Que siga el baile’, un ruego que, por el momento, no se ha materializado. La joven dos días a la semana entrevista a rostros conocidos a los que admira y que, sin duda, la hacen reflexionar. Prueba de ello cuando llevó a Conchita al estudio, ella se emocionó hasta tal punto que acabó llorando. Aunque rompió en lágrimas al hablar de sus hijos y no del amor, lo que quedó más que claro es que la comunicadora tiene los sentimientos a flor de piel.

Hace solo unas horas Sara Carbonero fue preguntada por los delicados audios en los que Iker Casillas se desahogaba con una amiga, no obstante, la periodista prefirió no mojarse y dar su opinión. Todo apunta a que ninguno de los dos hablará sobre su separación, aunque eso no evita que su círculo o ciertas personas que conocen desvelen secretos que ellos sí conocen.

Este martes posteaba una imagen que daba mucho que hablar entre sus seguidores. Públicamente no quiere decir nada, pero a través de sus redes sociales podría haber mandado un mensaje bélico e indirecto al exguardameta. En esta fotografía aparece un mensaje podría decir mucho más de lo que aparentemente algunos creen. «You may shoot me with your words […], but still, like air, I’ll rise.’ – Maya Angelou» [«Puedes dispararme con tus palabras, pero aún así, como el aire, me levantaré»]. Esta frase ha despertado las dudas de todos los seguidores, que han analizado al detalle las palabras para entender cómo se siente la periodista y a quién podría dedicarlas.