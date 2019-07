«Siento a mi gente más cerca que nunca y me estoy riendo, creo que como jamás antes lo había hecho. Porque la vida es así, un cambio constante, un regalo precioso pero envenenado. Una rosa con espinas, como la que me ha traído esta mañana del parque Martín a la cama» , continúa escribiendo.

4 Su hijo Martín le regaló una rosa con espinas

Sara Carbonero ha hecho esta reflexión gracias a un regalo que su hijo mayor, Martín, le ha hecho esta mañana: «Cuando le he preguntado si se había hecho daño al cogerla me ha respondido que sí, que de hecho se había pinchado pero que merecía la pena por darme la sorpresa. Luego le hemos quitado las espinas y la hemos metido en un jarrón con agua

.

– Ahora te gusta más ? – Le he preguntado

– No mamá, ahora no parece una rosa de verdad»