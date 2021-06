La presentadora ha revelado cómo fue la tensa y agresiva discusión con el productor durante una pausa publicitaria.

La detención de José Luis Moreno ha hecho que salgan a la luz los testimonios de numerosos afectados por el productor. Tanto personas anónimas como rostros conocidos han denunciado públicamente las deudas o las amenazas directas recibidas por parte de este. Una de ellas es Sandra Barneda, quien vivió un desagradadable episodio con el empresario.

“En ‘Hable con ellas’ lo viví en primera persona… En una pausa publicitaria me dijo que me iba a cortar el cuello si seguía preguntando como pregunté”, ha relatado la presentadora. Según ha contado, como jefe se comportaba como un auténtico déspota. Y sus maneras, tal y como reflejan los audios emitidos por ‘Sálvame’, dejan mucho que desear. La conversación no pudo ser más desagradable. Moreno, nervioso y agresivo, le pregunta: “¿Pero es que tú te crees que me importa a mí tres carajos que te ofendas tú? ¿Tú quién eres? ¡Tía!”. Barneda, sin perder la compostura, le contesta: “Perdona, no me hables así. No me hables en este tono”. Pero el madrileño insiste en increparla: “¿Cómo que no te hable así? No me hables tú a mí así. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu carrera?… ¡Ni una más, ni una más!”, le espetaba el productor llevándose el dedo al cuello.

Después de aquel episodio, Sandra Barneda guarda un recuerdo nefasto del productor. Un profesional que en las últimas 24 horas ha sido puesto en tela de juicio por muchas de las personas a las que le ha tocado trabajar con él. Es el caso del cantante Serafín Zubiri, quien ha revelado que Moreno le dejó a deber 1.800 euros de un contrato para una gala en Castilla La Mancha. «Lo mío tampoco es mucho dinero realmente, pero el dinero es lo de menos, es el hecho en sí. Que una persona abuse de su poder y vaya creando empresas, luego las va destruyendo y entretanto vaya dejando ese lastre por detrás… Entiendo que hay que desenmascarar a alguien que da una imagen diferente a la que realmente tiene”, ha contado. «La detención no me sorprende para nada. De alguna manera, todos, en el mundo en el que nos movemos en esta profesión, sabíamos que este señor no era trigo limpio y que funcionaba de una manera bastante poco ortodoxa o muy oscura».

Risto Mejide y su escalofriante experiencia con José Luis Moreno

También Risto Mejide ha explicado un episodio vivido con Moreno durante las grabaciones de‘Tu sí que vales’. «Hubo un concursante en que cayó a plomo. Un concursante de números aéreos que cayó. Se grabó, pero no se emitió, lógicamente, porque el hombre cae y aquello era un charco de sangre», ha detallado. La reacción de José Luis Moreno, fría y «poco empática», lo dejó sorprendido. «Merche estaba a mi lado y se pone a llorar. Yo la consuelo, me la llevo fuera de plató. Todo el mundo empieza a irse. ¿Quién fue la única persona que se mantuvo en el sitio, esperando y diciendo: ‘Bueno, ¿Cuándo seguimos?’. Esto es verídico, tal cual lo cuento. Hasta hoy no lo había contado», apuntaba en el estreno de ‘Todo es verdad’.

El colaborador de ‘Sálvame’ Rafa Mora también vivió una propuesta de lo más sospechosa por parte de José Luis Moreno. «Me dijo que si quería tomar un café en París. Le mandé un selfie con mi pareja y le dije que estaba muy bien en Valencia. Y al tiempo volvió a escribirme, en tono cordial y para decirme que en Madrid siempre sería su invitado», ha relatado. «Me ofreció ir a su casa en tres ocasiones. Ha sido una persona que ha ofrecido cuidarme y marcarme cuál era el camino para ser un buen actor o un buen presentador, pero yo al final no acepté lo que él me estaba proponiendo».

José Luis Moreno debe 3.000 euros a Rafa Mora

El valenciano ha dicho también que José Luis Moreno, al igual que a otros tantos profesionales de los medios y del mundo del espectáculo, tiene una deuda pendiente con él por dos cameos que hizo en sus producciones audiovisuales. Pero no le ha dado mayor importancia: «Los 3.000 euros que me no me pagó en su día, a día de hoy se los perdono».