Sandra Barneda se ha sentado junto a Sara Carbonero para charlar en su sección, ‘Que siga el baile’, en el programa ‘T4’ de Radio Marca.

Este jueves, Sara Carbonero ha estado de nuevo presentado su sección ‘Que siga el baile’, dentro del programa ‘T4’ en Radio Marca. La periodista está muy emocionada en su nuevo trabajo y hoy ha recibido la visita de Sandra Barneda. La presentadora y escritora ha bailado junto a Carbonero y ambas han charlado de muchos aspectos de la vida en estos meses tan complicados de pandemia que está atravesando el país. Además, de hablar de temas de actualidad como ese, también ha revelado algunos aspectos más personales de su vida en pareja junto a Nagore Robles.

La confesión más íntima de Sandra Barneda

Haciendo un guiño a ‘La isla de las tentaciones’, programa al que está al frente actualmente la propia Barneda, Sara Carbonero ha querido saber cuál ha sido la última tentación a la que ella ha caído rendida. Entre risas, Sandra Barneda le ha respondido. La escritora no es muy dada a hablar de aspectos personales ni de su relación con Nagore, en esta ocasión ha hecho una excepción. «¿Mi última tentación? Sería muy básica. Voy a pensarlo», ha empezado diciendo Sandra. Y tras unos segundos de silencio ha confesado que «Te diría una sorpresa que me hizo mi pareja el finde semana pasado y caí completamente a la tentación«, ha confesado Sandra.

También le ha revelado cómo vive ella estar al frente de ‘La isla de las tentaciones’: «Empatizo mucho con los participantes porque tú eres el referente y te miran como pidiendo que les digas algo y no puedes decirles nada. Comprendí que la gracia del formato es que en ese aislamiento tengas un viaje emocional», ha asegurado.

La escritora le revela a Sara Carbonero cuál es el mote que le ha puesto su pareja

Sandra Barneda no ha tenido problema en contarle a Sara Carbonero algunos aspectos privados de su vida, como por ejemplo, el mote que Nagore Robles le tiene puesto. La presentadora del reality de Telecinco ha asegurado que tiene una vida muy tranquila y por este motivo «Nagore, que es mucho de poner motes, me puso la señora y ahora la alemana«, dice. Y ha añadido que «trato de tener una vida ordenada e incluso esa exigencia que me voy quitando poco a poco. Me pongo muchas rutinas y soy multitask. Mi cabeza necesita estar con muchas cosas», cuenta.

Después ha pasado a enumerar cómo es su día a día: «Mi rutina ahora es sacar al perro, hacer deporte, estar con mi assistant con la diferentes cosas que hago, preparar la novela, estar con diferentes cuestiones relacionadas con el trabajo, con zooms… Mi vida es muy tranquila, Sara», le confiesa. Aún así, los planes con los suyos le devuelven la ilusión: «Ayer quedé con dos amigas para cenar y nos entró una ilusión. Emocionada de vernos de poder quedar en un restaurante. Mi vida, satisfecha, pero tranquila», confiesa.