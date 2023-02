Ruth Lorenzo anuncia su ruptura con su pareja: "Estoy en un momento de empezar de cero"

Ruth Lorenzo está pasando por una de las etapas más dulces de vida después de haber pasado por uno de sus momentos profesionales más duros. En medio de la promoción de 'Cover Night', el programa de La 1 de TVE que va a presentar próximamente, la cantante se ha sentado frente a Toñi Moreno en 'Plan de tarde' y se ha abierto en canal confesando que ha dejado ir a su amor verdadero.

Poco o nada se sabe acerca de la vida privada de Ruth Lorenzo puesto que siempre ha intentando llevar sus relaciones sentimentales en la más estricta intimidad. No obstante, hace un par de años reconocía que estaba enamorada, aunque prefería no revelar el nombre de su pareja. Ahora, la representante de España en Eurovisión 2014 tiene el corazón desocupado. "Estoy en un momento de empezar de cero en todos los sentidos. El amor es una maravilla y cuando encuentras el amor verdadero hay un momento en el que hay que dejarlo ir si no, no es amor de verdad", ha explicado dando a entender que tiene el corazón desocupado.

De la misma forma, la cantante también ha explicado que ahora mismo pasa por un momento en el que tiene las cajas de su vida en el sótano de su madre. "Estoy conectada al wifi, viviendo un rato en Barcelona, Madrid, Murcia... donde me pilla", revela. Además, insiste en que estas experiencias personales le están sirviendo como inspiración: "Es el momento perfecto para escribir un disco".

El peor momento de su carrera musical

Por otro lado, Ruth Lorenzo también ha hablado alto y claro sobre uno de los peores momentos que ha vivido en su carrera artística. En concreto, ha hecho referencia a un "contrato infernal" del que ha sido presa. "Como artista me veía que no era dueña de mí", cuenta. Ahora, la murciana es libre y prueba de ello fue el acto de reivindicación que hizo durante uno de sus conciertos al cortarse su larga melena. "Confías en gente que te dice: 'No hables esta noche, solo dedícate a cantar porque a nadie le interesa lo que tienes que decir'. Me decían que tenía que endulzar mi imagen para que no se me viese demasiado potente o que era mejor que me dejase el pelo largo. Entonces llegó un momento que dejé de ser yo", ha relatado. Ha hablado alto y claro y hace hincapié en que no quiere tener nada que ver con su discográfica puesto que a ella no le pueden comprar.