Rosario Mohedano continúa disfrutando de la ciudad de Nueva York donde compagina trabajo y ocio. La hija de Rosa Benito ha hecho un alto en el camino para pronunciarse sobre la polémica de la filtración de su vídeo íntimo a través de Twitter. A pesar del shock que supuso para ella la noticia, este hecho no ha empañado su estancia en los Estados Unidos, donde todavía se encuentra recorriendo junto a su madre. Sin embargo, sí que ha querido pronunciarse al respecto y aclarar en qué punto se encuentra la demanda que ella mismo anunció que iba a interponer al respecto.

A través de sus redes sociales, la mejor plataforma para denunciar este tipo de delitos de manera pública, Rosario Mohedano ha dicho lo siguiente: «Desde Junio se está investigando por policía una filtración de contenido privado e incluso manipulan para hacer más daño público. La difusión de imágenes y vídeos que comprometen la intimidad personal o la dignidad de quienes aparecen en ellos puede conllevar penas de prisión», anuncia de manera contundente. Y añade: «Quienes están delinquiendo profusamente en redes, responderán en los tribunales: todo certificado. Les espera el mismo futuro que a los imputados en Operación Deluxe«, sentencia al respecto.

Rosario Mohedano ha sido muy contundente respecto a la filtración de esas imágenes privadas

No es la primera vez que se pronuncia desde que se filtrara su vídeo íntimo a través de Twitter. Ya lo hizo hace unos días, cuando anunció medidas legales contra las personas que filtraron sus imágenes comprometidas. «Qué dolor, porque estando en Nueva York preparando algo tan importante para mí que salgan con esto… Lo voy a poner en denuncia porque es un delito, aunque soy consciente de que se ha borrado… Yo me hice una página y en junio dejé de publicar cosas porque había fotos que se estaban moviendo por varias plataformas… Eso lo puse en conocimiento de la policía porque no se puede hacer eso que están haciendo, y menos para intentar hacerme daño», dijo Rosario Mohedano en La Razón.

La imagen en cuestión pertenece a la conocida plataforma de ‘Only Fans’. Hay que tener en cuenta que esta página web también prohíbe la difusión y reproducción de las imágenes o vídeos que se viertan en la misma, ya que su contenido suele ser sexual. Para acceder a las imágenes, tienes que hacerlo únicamente a través de una suscripción y solo permite que sean adultos los que entren en su web. Hay que recordar que era precisamente ahí precisamente donde Rosario tenía un perfil, siendo de ahí de donde se ha filtrado una imagen de Rosario en la que aparece sobre una cama.

En su momento, ya se pronunció al respecto. «Cada vez somos más en #onlyfans y la gente pide carne, ya lo creo… Me lo piden en Twitter e Instagram … Mis fans saben que es lo que ofrezco y repito cada vez somos más. Me pueden encontrar como Rosario, no por Chayo… Ya es hora que respetáis mi nombre. Gracias «, dijo en septiembre del pasado año.