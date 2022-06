Rocío Carrasco ha tomado las riendas de los homenajes a su madre, Rocío Jurado. Por ello se ha puesto manos a la obra para hacer un tributo por todo lo alto este verano, una cita cargada de tintes familiares en la que incluso esperaba contar con su prima, Rosario Mohedano. Sin embargo, no será posible. La artista ha explicado los motivos por los que ha declinado la oferta y es que prefiere dejar pasar la oportunidad al no tener tiempo suficiente para prepararlo. Su agenda está muy ocupada y solo aceptaría hacerlo si pudiera cumplir con lo que ella cree que se merece: «He tenido que declinar la invitación del alcalde de Chipiona y de mi prima Rocío a ser la exaltadora de mi tía Rocío 2022. Según ellos nadie mejor que yo y lo agradezco, pero tengo mucho trabajo y no hay tiempo a preparar algo como ella se merece para el 22 de agosto. El año que viene será».

De este modo, ella misma ha confirmado que no estará en el gran día y que no interpretará ninguna canción entonces para homenajear a su tía, Rocío Jurado. Si bien llamó la atención su ausencia en el concierto que Rocío Carrasco organizó en el Wizink Center el pasado 8 de marzo, la artista contó que no se habían puesto en contacto con ella y que, además, había enfermado de coronavirus, por lo que estaba afónica. «Estuve mala con covid, tuve fiebre, y donde si lo he notado ha sido en la voz… me quedé afónica, he perdido fuerza, mi fuerza y todavía no la he encontrado. Me tiembla mucho la voz por eso tampoco he hecho directos porque era ‘Manolo'», dijo. No guardó rencor alguno y, de hecho, insistió en que sabía que todo saldría a la perfección al estar detrás de todo la hija de Rocío Jurado.

En agosto se pretende celebrar la semana cultural de Chipiona con Rocío Jurado como protagonista y que tendrá lugar del 22 al 28 de agosto si todo va bien. Lo que se desconoce es qué cantante será la que ejerza como plan B para dar el pistoletazo de salida a una jornada en la que tenían pensado que cantara Rosario Mohedano. Ni Luis Mario Aparcero se ha pronunciado todavía, ni tampoco Rocío Carrasco, siendo muchas las incógnitas sobre este nuevo homenaje que en solo unas semanas verá la luz.

Lo que sí se sabe es cuando se emitirá el nuevo programa de Rociito ‘En el nombre de Rocío. Tras mucho tiempo esperando será en Mitele plus donde por fin se podrán ver el 17 de junio los dos primeros capítulos de la nueva temporada de su docuserie.