Rosa López no puede ocultar que vive uno de los mejores momentos de su vida. Al éxito profesional, tras más de dos décadas de trayectoria, se une la estabilidad sentimental. Ha encontrado al hombre de su vida, Iñaki García, policía de profesión a quien conoció de forma casual durante un concierto. «Yo vivo por y para él», ha confesado durante su paso por el programa ‘Déjate querer’.

«Yo me casaría con él. Si es que estoy casada ya…», se ha sincerado la artista con un brillo especial en los ojos. También se ha deshecho en elogios hacia su pareja con quien no dudaría en contraer matrimonio, aunque ha afirmado que no hace falta porque ya le considera su «marido». Asimismo ha querido subrayar aquello que le enamoró perdidamente de Iñaki: «Lo más bonito que tiene es la belleza que posee por dentro».

Rosa López habla de la maternidad

La granadina ha revelado que le encantaría ser próximamente madre, sin embargo ha dejado claro que hay ser muy valiente para dar este significativo paso. «Se me está pasando el arroz. Ya son 41 años. A mí me gustaría que hubiera descendencia. Tengo el hombre perfecto y la vida perfecta para tener ahora el hijo y la hija de mi vida». Rosa López ha recordado cómo surgió su historia de amor de la forma más insospechada. «Me rescató de un concierto y me llevó en volandas. Fue muy bonito». Todo ocurrió cuando se encontraba presenciando un espectáculo de Marta Sánchez, entonces la gente se enteró que andaba entre el público. «Se formó la de Dios. Él es policía, le llamaron…». Desde aquel día hasta hoy, en el que son inseparables.

El asturiano Iñaki García no ha dudado en acompañar a su chica en esta última intervención televisiva. En el plató, también ha revelado lo que principalmente le conquistó de Rosa. «Me he enamorado por lo que ves. Esa forma de sentir. Es igual aquí que cuando estamos en casa. Se acerque quien se acerque sigue teniendo la misma cara», ha señalado.

Rosa López ha tenido la ocasión de recordar su paso por ‘Eurovisión’ y cómo vivió aquella inolvidable experiencia siendo muy joven. «Fue todo una vorágine. Realmente no somos conscientes de aquello. Estaba muy nerviosa y lo disfruté», ha contado. Además, guarda un recuerdo especial de ‘Operación Triunfo’, un talent show que le ha dado mucho. Aunque si no hubiera pasado por el reality «hubiese sido igual de feliz». Actualmente atraviesa una etapa inmejorable: «Me siento dueña de mi vida. Empoderada. Dándole importancia a lo que fundamenta mis valores». Ha destacado a sus padres como figuras esenciales en su vida y ha recordado a su progenitor, fallecido en 2008, quien estaría ahora muy feliz de verla. «Estaría muy contento con mi novio».

