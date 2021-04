«Yo sé que ella me quiere y yo también la quiero. Ella me ha tenido siempre y si descuelga el teléfono voy a estar ahí», reconoce la colaboradora.

La histórica entrevista de Rocío Carrasco en el plató de Telecinco ha supuesto un antes y un después en la historia de la televisión. La hija de Rocío Jurado rompía un silencio que se ha prolongado durante 25 años para hablar a corazón abierto de los supuestos malos tratos que ha recibido por parte de su exmarido, Antonio David Flores y de su hija, Rocío Flores. También respondía a muchos que se han hecho a raíz de la emisión de su documental. Entre ellos, los que ha hecho Rosa Benito en televisión

«Mira, me da mucha pena que mi tía, Rosa Benito… que actúe de esa forma y tenga esa actitud conmigo, con lo que ella ha sufrido con todo lo mío y con todo lo que ha visto sufrir a mi madre y a mi», decía. «Y de todas las cosas de las que ella es consciente. Ese es el sentimiento que me produce… Pena. No voy a entrar en desmentir cosas que son absurdas. Lo único que se demuestra es que de lo importante no puedes decir que es mentira. Tienes que cogerte a lo mínimo, no tiene elemento de fuerza… Ahora todo es malo, odio y rencor, ¿por qué no hay nada bonito si hemos sido una familia que se ha adorado?”.

Este viernes, la ex de Amador Mohedano ha respondido a las palabras de su sobrina en ‘Ya es mediodía’. «Es una niña que ha estado siempre con nosotros, que siempre ha estado rodeada de toda la familia. Una niña querida a pesar de la distancia y de las circunstancias», se ha lamentado. Rosa Benito también siente mucha pena ante el vacío que las separa: “Yo sé que ella me quiere y yo también la quiero. Ella me ha tenido siempre, como al resto de la familia y, si descuelga el teléfono, yo voy a estar ahí para lo que quiera sin hacer preguntas. Si Rocío me dice Tita ven, ven a hacerme un arroz, lo que sea, yo voy a estar ahí sin ninguna pregunta. Lo tengo súper claro«.

También contestaba al asunto de la caja fuerte en casa de Rocío Jurado. Y es que en su entrevista con Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, Rocío Carrasco explicó que su tía no tenía por qué saber que ella tenía una caja fuerte portátil. Benito lo ha aclarado en el programa: “Yo dije que en esa habitación de la casa de Rocío Jurado no había ninguna caja fuerte, no que ella no tuviera una propia. En la casa de su madre solo había dos cajas fuerte».

Rocío Carrasco también aseguró en su aparición ante las cámaras en su gran noche que fue ella la que planificó los turnos que se tenían que hacer para pasar las noches con Rocío Jurado, pero que ella no dijo que “pasó todas las noches” con su madre. «Si yo contesto aquí es porque ella habla de mí. Yo no la llamo es porque no me siento preparada”, aclaraba Rosa Benito en el programa de Sonsoles Ónega. «No estoy con David ni con nadie. Todos queremos tener relación con esos dos niños que tienen unos padres separados y que se odian», añadía la colaboradora.