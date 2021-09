Rosa Benito se ha puesto nostálgica y ha compartido una imagen en la que aparece junto a Amador Mohedano y Alejandro Sanz en Antena 3

La relación entre Rosa Benito y Amador Mohedano ha pasado por muchas etapas. Si hubo un momento donde no se podían ni ver, ahora parece que ha habido un acercamiento entre los exs. Desde que Rocío Carrasco hiciera su docu-serie bajo el nombre de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, ambos se han posicionado en la mayoría de las ocasiones en la misma posición, lo que los ha unido más. Si bien hace unas semanas saltaban los rumores de que Amador podría haber encontrado el amor al lado de otra chica, la que fuera peluquera se ha puesto nostálgica y ha compartido una fotografía en la que aparecen juntos. Se trata de un momento muy especial para Rosa, ya que también aparece junto a Alejandro Sanz en un programa de Antena 3.

La colaboradora de televisión abre su álbum de los recuerdos

Rosa Benito ha abierto el álbum de los recuerdos y ha rescatado una fotografía de hace ya unos años atrás, cuando Alejandro Sanz comenzó en la música. A pesar de que en la misma aparecía su ex, Amador Mohedano, no ha querido recortarla y la ha querido subir tal y como era su vida antes. Así mismo lo ha querido dejar claro en el texto que iba junto a la imagen: «Me apetece subirla tal como es… sin cortar, sin quitar. Porque la vida en ese momento era así. @alejandrosanz Programa de televisión @antena3com«. La colaboradora de televisión ha querido recordar aquel momento tan divertido en compañía del que por aquel entonces era su marido.

Una imagen que ha llamado mucho la atención. Y es que la que fuera peluquera no ha compartido muchos recuerdos junto al hermano de Rocío Jurado a lo largo de los años que tiene activo su perfil en Instagram. Mientras que de la artista sí que ha publicado muchas imágenes, y en algunas también aparecía Amador, ninguna en el que él fuera también protagonista de la fotografía. ¿Hay un acercamiento entre Rosa Benito y Amador Mohedano?

Amador Mohedano le declaró su amor incondicional en pleno directo

Hay que recordar que a finales de agosto, Amador Mohedano entró en directo en ‘Ya es mediodía’, programa en el que colabora Rosa Benito. Ni corto ni perezoso, el hermano de Rocío Jurado le declaró su amor incondicional a la que fuera su mujer durante tantos años. A pesar de esto, las cosas estallaron al poco tiempo. Y es que Rosa Benito, pese a ser la primera en perdonar, no está dispuesta a dejar que piensen que es tonta y no olvida. No olvida las declaraciones de su exmarido en numerosos medios durante los años en los que han vivido separados. El hecho de que renegase de ella en público, que le dedicase nefastas palabras, que le dejase en una delicada situación económica y que paseara a sus novias sin pensar si podría o no causar daño ha pesado durante mucho tiempo, no han pasado en balde.