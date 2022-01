Rosa Benito ha dejado a relucir su lado más nostálgico cuando está en plena cuarentena por culpa de su positivo en coronavirus. El hecho de haber dado positivo le ha obligado a permanecer en casa durante unos días. Se ha tenido que buscar entretenimiento y no ha dudado en buscar en el baúl de los recuerdos, donde ha encontrado algunas fotos de su madre.

De hecho, este 11 de enero se cumplen años de su muerte, por lo que ha compartido estas instantáneas junto a una dedicatoria llena de amor: «No hay un solo día que no piense ti mamá. Te quiero cada día más! Y solo pido que si volviera a nacer tener la misma familia donde nací y la que yo he creado ❤️ Te mando cajas llenas de amor al cielo 💫 11-1 se me rompió 💔», ha escrito emocionada.



No ha podido pasar por alto este día tan duro para ella. Rosa Benito perdió a su madre un 11 de enero y le ha querido dedicar unas bonitas palabras. No puede estar más orgullosa de nacer en la familia que nació y cada día recuerda los momentos que pasó con su madre, a la que asegura que cada día quiere más a pesar de su ausencia.

Para sus seguidores no ha pasado desapercibido este bonito recuerdo y se lo han hecho saber a Rosa Benito: «❤️«, «Qué guapa!!!! ❤️», «❤️ muy guapa… tu hermana se parece muchisimo a ella», «Mi querida amiga! Todo mi amor! Preciosa tu madre y bonito todo lo que escribes desde ese corazón partío ♥️♥️♥️», «Con el tiempo se las echa mucho de menos 🥰🥰🥰❤️❤️❤️», le han dedicado algunos seguidores.



Están siendo unos días especialmente complicados después de que Rosa Benito haya tenido que aislarse para respetar la cuarentena de una semana tras dar positivo en coronavirus. Ya se encontraba mal y esto le ha llevado a hacerse un test rápido de antígenos. Ella misma daba la noticia en sus redes sociales hace apenas un día.

Rosa Benito acaba de dar positivo en coronavirus

«Llevo unos días con malesta (como gripe) me hacía la prueba y me daba negativo, hoy me encuentro bien… Así y todo antes de ir a mi puesto de trabajo me la he vuelto hacer, y me ha dado positivo. Ahora unos días en casita», escribía mostrando el resultado del test que se ha hecho en casa.



«No tengo fiebre ni nada»

«Gracias a Dios no tengo fiebre ni nada», explicaba en una conexión que ha hecho a su programa. Rosa Benito recordaba que hasta la fecha tiene dos pautas de la vacuna contra el virus, pero conoce «a gente que tiene la tercera y también lo ha cogido». Su sobrina Gloria Camila, presente en el plató, le enviaba palabras de ánimo: «Tita, te mando todo el ánimo y las fuerzas necesarias para pasarlo. Ahora tienes muchísimo tiempo. Hazte tutoriales… Mata el tiempo como puedas». La aludida replicaba: «Voy a hacer meditación y a evadirme de todo».