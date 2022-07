Rocío Carrasco continúa realizando importantes confesiones en la segunda entrega de su documental, ‘En el nombre de Rocío’. La familia más mediática de la recordada Rocío Jurado no sale bien parada en el mismo, entre ellos, Rosa Benito. Durante su último capítulo la protagonista aseguró que la exmujer de Amador Mohedano realizó algún «desplante» a su progenitora y subrayó que se sintió sola en muchas ocasiones. La repuesta de la colaboradora no se ha hecho esperar.

Rosa Benito ha utilizado su perfil de Instagram para hablar alto y claro. Ha rescatado una imagen que forma parte de su álbum más personal donde aparece vestida de lunares junto a la ‘más grande’. Ambas se muestran muy cómplices, riendo y bailando durante una jornada festiva. Añade el siguiente texto: «Así éramos en la intimidad. Felices y risueñas. Sí, siempre juntas». Un contundente mensaje que se produce poco después de que la audiencia haya escucha la versión de su sobrina sobre la relación que mantuvo su madre con la familia en sus últimos años de vida. Sobre Rosa Benito ha manifestado que a consecuencia de su «afán de colocarse en ese mundo, no estuvo a la altura con ella».

El «desplante» de Rosa Benito

Según la versión de Rocío Carrasco, Rosa Benito decepcionó en más de una ocasión a Rocío Jurado. El momento que a ella más le marcó tuvo lugar durante unas Navidades, antes de que la artista viajara a Houston para ser tratada de su enfermedad. «Mi madre estaba en la cama y tenía muchas raíces en el pelo. Entramos Fidel y yo en la habitación y nos la encontramos llorando y nos dice: ‘Mira lo que me ha pasado. He llamado a Rosa para que haga el favor de venir y teñirme, y me ha dicho: ‘Rocío, ¿Cómo voy a ir a teñirte si ahora me peinan a mí?».

Para Rocío Carrasco vivir esta anécdota fue un duro golpe. «Yo no me podía creer eso». También ha contado que a raíz de aquel episodio su madre tuvo que llamar a la hermana de José Ortega Cano, Conchi, para que finalmente fuese ella quien ejerciese de peluquera. «No sé cuál era su sentimiento real, pero sí sé qué sentimiento de disconformidad tenía y que sufrió algún desplante que otro y que se sintió sola en muchas ocasiones». La hija de Rocío Jurado deja claro que su progenitora contemplaba con cierta tristeza cómo «cada uno se iba ubicando y cogiendo sitio cuando todavía ni ella sabía lo que iba a pasar». También reprocha la actitud de distintos miembros del clan: «Ellos veían que su fuente de ingresos se secaba. Por una cosa o por otra. Entonces tenían que asegurarse la forma de vivir y de comer».