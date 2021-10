La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha viajado hasta Valencia para asistir a los premios ‘Aquí TV’ y ha pasado un fin de semana de los más divertido con compañeros de trabajo. Y la hija de Rosa Benito se ha apuntado al planazo.

Rosa Benito ha pasado un fin de semana de lo más divertido. Acostumbrada a pasarlo en casa en compañía de su familia y su grupo de amigos, estos días de relax y desconexión ha tenido la suerte de viajar hasta Valencia para asistir como invitada a los premios ‘Aquí TV’, donde se iba a reconocer la labor de Sonsoles Ónega, su amiga y la presentadora del programa en el que trabaja, ‘Ya es mediodía’. Era reconocida con el premio a mejor presentadora, una noticia que recibió con felicidad.

La expareja de Amador Mohedano aprovechaba su asistencia a estos premios para pasar en Valencia el fin de semana. El viernes no dudaba en apoyar a su compañera de trabajo y allí hablaba con la prensa, donde reconocía el valor de la televisión. «La televisión es la compañía en los hogares. Es un complemento de la casa más, gracias a la televisión nos conoce la gente, nos quieren, nos odian, pero bueno, me siento muy querida y para mí es algo muy gratificante, solo puedo dar gracias por y para las cosas que me ha dado», declara.

Ha hecho balance de todos los años que lleva ya en televisión: «El balance es más positivo que negativo, yo me quedo siempre con lo bueno porque es de lo que se aprende, de lo negativo prefiero no pensar. Borro las cosas, hay veces que me pasa algo con alguien y me tienen que reconocer que me había pasado algo, te prometo que no me acuerdo, eso se lo he inculcado a mis hijos, vivir con rencor es horroroso», declara.

Ha pasado un fin de semana de lo más divertido con amigos

Aunque es ya un personaje más de los platós de televisión, Rosa todavía no se acostumbra a verse: «No me he visto nunca, no me gusta ni verme ni oírme. La voz no me agrada, me veo una voz muy rara a cuando yo cuando hablo creo que es, me gusta verme en fotografía, me mandan las fotos y la que no me gusta la borro», reconoce. Rosa Benito está pasando un buen momento y ha confesado que no le gusta nada que le pregunten si está soltera. «No, yo no echo en falta a nadie, yo estoy feliz como estoy».

Vídeo: Europa Press.

Con la persona que está muy feliz es con su hija, Rosario Mohedano, que no dudó en viajar hasta Valencia para pasar un fin de semana de lo más divertido en compañía de su madre y de los compañeros de trabajo de esta. La cantante nos ha asegurado que la televisión le ha dado muy malos momentos: «A ver, si te dijera que no, mentiría, pero ¿sabes qué pasa? Tengo una inteligencia emocional que me ha hecho olvidar todo eso, tengo presente quién me ha hecho daño y lo tengo muy presente, olvido todo, pero no lo puedo olvidar porque si no, sería de nuevo y por eso ha necesitado la ayuda de profesionales: he ido a psicólogos para desahogarme y para intentar entender la situación, lo bueno que tengo son mis tres hijos y me agarraron a la realidad, me dedico a la música», ha reconocido.

La premiada Sonsoles Ónega no podía estar más emocionada. La presentadora de ‘Ya es mediodía’ acudió a estos premios acompañada de su pareja, César Vidal, al que le dedicaba solo bonitas palabras. «Es un compañero fantástico y compartirlo con él, para él es divertido. Me encanta que me acompañe. Espero que sí, que esté orgulloso de mí, sino vamos apañados», dice divertida.