La colaboradora ha negado rotundamente que su ex filtrase a la prensa el lugar donde su sobrina y Antonio David Flores viajaron en su luna de miel: “Para decir tu historia no puedes mentir».

La tormenta desatada a raíz de las declaraciones de Rocío Carrasco en el documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ sigue ofreciendo nuevos titulares cada día. Este martes, Rosa Benito ha respondido a las declaraciones vertidas por su sobrina en el programa de Telecinco. Y ha salido en defensa de su exmarido, Amador Mohedano, a quien la hija de Rocío Jurado acusó de haberla traicionado revelando a la prensa el lugar donde se fue de luna de miel con Antonio David Flores.

Rosa Benito defiende a su exmarido

A la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ le parece bien que su sobrina haga público su sufrimiento delante de las cámaras, pero cree que está cometiendo el error de mentir sobre su familia. “Para decir tu historia no puedes mentir”, ha lamentado. La que fuera cuñada de la chipionera ha dejado claro que los hechos que relata Rocío Carrasco en su docuserie son inexactos. Entonces, según ha zanjado la de Torrejón de Ardoz, Amador no se quedó con parte de la exclusiva ni filtró a los medios de comunicación el destino de su viaje de novios.

En el programa presentado por Sonsoles Ónega, Rosa Benito también ha dado la cara por su hija, Rosario Mohedano, y ha dejado claro que ni ella ni sus otros hijos sabían que Antonio David Flores le estaba engañando con una joven llamada Sonsoles y que ninguno de ellos han traicionado nunca a nadie.

La madrileña ha explicado que su hija Chayo se puso en contacto con la periodista Marisa Martín Blázquez para contarle su versión de los hechos y que también llamó por teléfono a su prima Rocío Carrasco para pedirle explicaciones. “Mi hija jamás ha traicionado a nadie, de hecho siempre ha estado… ya no mi hija, ninguno de sus primos… Para hacer un ‘reality’ no puedes contar mentiras y cosas que no son… No solo estaba mi hija sino que estaban mis hijos y allí no pasó eso. Mi hija Rosario ha demostrado que ha estado con ella hasta el último momento. De hecho fue la única que fue a la boda. Ha estado ahí”, sentenciaba.

Sin pelos en la lengua, Rosa Benito ha hablado alto y claro sobre la infidelidad de Antonio David. Una deslealtad que ya destapó en su momento, más de 20 años atrás. Cree que si es cierto todo lo que cuenta su sobrina no entiende que fuera todas las noches al bar donde su marido le estaba siendo infiel con otra mujer. “Lo único que es verdad es que mi hija le da el teléfono. Mi hija está trabajando en el bar para sacarse un dinerito en verano. Van ahí todas las noches. Cuando Rocío cuenta que se va andando a casa, eso no es verdad. En la puerta hay un coche de caballos, que es Curro, pobrecito, que ya no está, y los llevaba a todos. Va todas las noches al Brisa, todas las noches. Si yo sé que mi marido tiene relación o le gusta… Yo lo último que hago es ir al Brisa. Me voy a otra discoteca, me voy a otro sitio pero yo no voy a ir sabiendo que hay algo», decía.

«Mi hija tiene la conciencia muy tranquila»

«¿Que es verdad que tuvo algo? Sí que se descubrió, sí. Pero esta niña fue a ‘Dónde estás corazón’ y no la creyó nadie. A contar su historia con David y no la creyó nadie, ¿por qué ahora sí la creen?”, añadía. Lo que no entiende es por qué Rocío Carrasco señala con el dedo a su familia como culpables de hechos que no sucedieron tal y como los relata: “Mi hija Rosario no se lo merece, pero mi hija tiene la conciencia muy tranquila. Y sabe que ha estado ahí. Y mi hija sabe que después de esto hay una Navidad, hay un verano, viaja con ella, va a Sevilla con ella, van a bodas juntas. ¿Por qué lo hace? Habrá que preguntarle a ella y saber por qué le ha hecho esto a una persona que no se lo merece”.

La colaboradora del ‘Fresh’ ha recordado con emoción el día que nació Rocío Flores. Una fecha muy señalada en la familia de la que también habla Rocío Carrasco en su docuserie. «El nacimiento de Rocío fue una alegría inmensa. Allí estaban tanto la familia de Antonio David como todos nosotros. Se puso a cantar cuando vio a esa niña, porque Rocío era preciosa cuando nació. Era muy bonita. Lo de Rocío Flores fue una explosión total. Era la primera vez», concluía.