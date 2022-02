Rafa Nadal ha vivido con felicidad su primer triunfo del 2022. Cuando se pensaba que no llegaría a tiempo al Open de Australia por culpa de su contagio por Covid-19, que no le permitió entrenar durante 10 días, el tenista volvía a dar un ejemplo este pasado domingo. En un partido de lo más duro y con altas temperaturas, Rafa conseguía derrotar a Daniil Medvedev en cinco horas de partido.

El tenista ha aterrizado en Mallorca este miércoles. Tras recoger sus maletas, Rafa se ha trasladado hasta el exterior del aeropuerto con el carrito cargado de equipaje. Durante el paseo que ha dado hasta el exterior, el joven ha tenido que pararse varias veces ante la expectación que ha creado entre los trabajadores del aeropuerto.

Y es que muchos han querido pedirle autógrafos y también fotos. Como siempre, Rafa ha demostrado el buen talante que tiene y se ha parado con ellos sin problema. Esto es de aplaudir, ya que lleva más de 24 horas viajando. Hay que recordar que el viaje desde España a Australia es bastante largo, por lo que ha llegado bastante cansado.

Después de hacer varias llamadas a Xisxa, Rafa se ha reencontrado con ella en el aparcamiento. La pareja del tenista no ha dudado en cogerse el día libre para ir a recoger a su chico al aeropuerto. Xisca no ha podido ir en esta ocasión a Australia para estar junto a él, por lo que lleva mucho tiempo sin verlo. Aprovechado que llegaba este miércoles, esta ha cogido el coche y ha ido al aeropuerto para reencontrarse con él.

Y el reencuentro ha sido de lo más especial. A pesar de que eran conscientes de que estaban siendo grabados y fotografiados por los medios de comunicación, Rafa y Xisca se han dado un tierno abrazo. Sus caras los decían todo y se han sonreído mientras se daban este abrazo tan especial.

Una victoria muy especial

El tenista se alzaba como vencedor del Open de Australia en un partido lleno de emoción y logrando remontar en el último momento los dos sets por los que estaba perdiendo. Desde Casa Real ya le daban ánimos antes del partido para que tuviese un buen encuentro, pero tras alzar el galardón que le reconocía como el mejor tenista del mundo tras robarle el pódium a Djokovic, desde la institución que representa al Rey Felipe volvieron a lanzar un mensaje, esta vez para felicitarle por su triunfo y de una manera muy cercana y de lo más ocurrente.

Aunque desde Casa Real siempre tratan de mostrar una imagen institucional impecable y rara vez se salen del guion, esta vez bien merecía la pena. Rafa Nadal no solo es el representante del deporte español más famoso del mundo y el mejor valorado, sino también un amigo íntimo de la familia, siendo especialmente estrecho su vínculo con el Rey Juan Carlos. «Rafa, se nos acaban los calificativos. No hay obstáculos para quien no tiene límites. El mejor tenis del mundo, lo representas tú».