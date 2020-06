Christian Gálvez está loco de amor por su mujer, Almudena Cid. El presentador, que contrajo matrimonio con la exgimnasta hace casi diez años, no ha perdido un ápice de enamoramiento en esta década como hombre casado. Prueba de ello es el romántico mensaje que ha enviado a la actriz con motivo de su 40 cumpleaños.

«Hoy cumple años mi compañera de viaje, la niña de la sonrisa eterna. Y he decidido recopilar las palabras que me ha provocado desde los 30 a los 40. Almu es aquella que sin yo saber dónde voy, sabe perfectamente hacia dónde me dirijo. Ella es el pincel con el que realizo mis mejores obras, y es a la vez el lienzo donde me gustaría ser plasmado para siempre«, escribe en su cuenta de Instagram.

«Ella es mi mármol y yo su cincel»

Las palabras de Gálvez a su pareja no pueden ser más emotivas. «También ella es mi mármol y yo su cincel. Y viceversa. Es mi río y mi puente. Mi invasora y mi salvadora. Mi artista y mi musa. Mis 40 no significan nada sin sus 40 a mi lado. Gracias por entender, por esperar, por admirar, por sonreír, por abrazar, por besar. Por amar. Ya son 40, pero aún no hay museo que merezca exponerte. @almudenacid , no me faltes nunca».

«Ella es ideal, combatiente, humanitaria»

No es la primera vez que Christian Gálvez muestra sus sentimientos hacia su pareja en público. En agosto de 2019, con motivo de su noveno aniversario de boda, dedicaba unas bonitas palabras a la mujer de su vida. «9 años. Dicen que el número 9 es el signo de los ideales, del interés Universal y del espíritu de combate con fines humanitarios. Simboliza la Luz interior, priorizando ideales y sueños, que se viven y experimentan mediante las emociones y la intuición. Dicen también que el 9 es el número de la persistencia, la generosidad y la capacidad de empuje. Que el número 9 representa el misticismo, la sensibilidad de las personas y está cargado de sentimientos de compasión, sinceridad y bienestar. Un número que, al parecer, se relaciona con la creatividad, el conocer y la sabiduría. Así es ella», decía.

Y concluía su post con una detallada lista de calificativos que definen a su esposa. «Después de 9 años, ella es ideal, combatiente, humanitaria. Luminosa, soñadora y vividora. Emocional e intuitiva. Persistente y con capacidad de empuje. Algo mística, sensible, compasiva y sincera. Creativa, sabia y con ganas de conocer aún más. En realidad, no sé si el 9 significa todo eso, pero Almu sí lo significa. Hoy, como todos los días, es mi 9. Y como diría la letra de la canción que fue banda sonora de nuestro enlace, “lo mejor está por llegar”. El año que viene ella será mi número 10.

Aunque para mí, cada día tiende a infinito junto a ella. ¿Nos vamos a cenar @almudenacid ? #aniversario».