Rocío Flores tras el llamamiento a su madre, Rocío Carrasco, y tras intentar tender puentes con ella le ha pedido que hable al menos con su hijo David.

Rocío Carrasco hace tan solo unos días explicó que tras reunirse con los responsables del documental habían decidido eliminar 11 minutos para «no hacer daño a su hija». El relato se seguía entendiendo y el objetivo según ella era proteger a Rocío Flores, un argumento que en absoluto ha convencido a la joven, tal y como ha expresado este miércoles en ‘El programa de Ana Rosa’. No ha sido lo único que ha explicado frente a las cámaras y es que no entiende por qué su madre no solo no se siente preparada para hablar con ella, sino tampoco con su hijo. Desde hace 7 años no tiene contacto con David, el hijo menor de ella y Antonio David Flores, ruptura materno filial que ella no alcanza a entender. «Al equipo de médicos que tiene, que le recomienda no hablar conmigo, pero sí contarlo en televisión ante 4 millones de personas. ¿Mi hermano está metido en mi pack? ¿No habla con él?», ha comenzado diciendo Rocío Flores.

Sus palabras llegan días después de que Rocío Carrasco explicara con detalle la supuesta paliza que su hija le propinó el 27 de julio de 2012, siendo esta la última vez que se vieron madre e hija. Asegura no tener miedo, eso sí, quiere hacerle un llamamiento tras llamarla hasta en dos ocasiones, aunque sin éxito. «En el mundo de la televisión somos muñecos, pero antes de muñeco, soy persona. Ya no me llames a mí, pero llama a tu hijo», ha espetado en el plató. La joven de 25 años asegura que está destrozada y que el dolor que está sintiendo con el testimonio de su madre en televisión es innegable. Por ello, sigue manteniendo en pie la petición que hace tan solo unos días le hizo a su progenitora. Quiere hablar con ella en privado y charlar largo y tendido sobre muchas de las cosas que ha explicado Rocío Carrasco en televisión, sin embargo, todo apunta a que ese encuentro tardará en llegar. Rocíito considera que ninguna de las dos está preparada, por lo que no dará el paso y, de momento, esa conversación seguirá pendiente.

Mientras tanto, ambas siguen con su vida: Rocío Flores junto a Antonio David y sus hermanos y Rocío Carrasco junto a Fidel Albiac. A pesar de que están siendo fechas importantes para ambos clanes, ya que hace tan solo unos días fue el cumpleaños de Antonio David y este jueves el de Rocíito, nadie duda de que están viviendo sus días más amargos. El otro asunto que ha aclarado Rocío Flores este miércoles es la actitud de su madre en televisión: «Me parece cuestionable que ahora se decida ocultar una parte de un documento que está grabado hace un año. No tengo miedo, tuve miedo hace muchos años que no es por este episodio. Sé muy bien lo que he vivido en esa casa y ahí me quedo».