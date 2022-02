Rocío Flores ha vuelto 25 días después a ‘El programa de Ana Rosa’. La colaboradora necesitaba descansar para recuperarse de su reducción de pecho, por lo que ha tenido tiempo suficiente para digerir todo lo que estaba sucediendo en su vida. En especial, en la de su padre, quien según pudo saber SEMANA, había roto definitivamente con Marta Riesco, compañera por cierto de programa. Con nueva imagen y sin ninguna intención de mantenerse en silencio, Rocío ha respondido a todas y cada una de las cuestiones. «Me ha servido para descansar y contenerme», ha dicho la nieta de Rocío Jurado sobre su obligado descanso. Así dejaba claro que tenía mucho que decir y poco que callar, en especial, sobre Marta Riesco, de la que no quiere saber absolutamente nada.

Aunque ellas tenían buen rollo antes de conocerse este romance, ya extinto, ya nada queda de esa amistad: «Ahora hemos hablado de su relación con Marta, pero no sé si están. No quiero saber absolutamente nada de la relación que tengan, es una cosa en la que no me voy a meter por lo menos ahora públicamente. Marta también trabaja en este programa, si quiere decir algo que baje y que lo diga. No quiero saber nada de Marta«, ha espetado indignada. No han hablado desde que saliera a la luz la relación y asegura que no tiene ninguna intención de que eso cambie.

Rocío Flores, por su parte, ha comentado que no se siente traicionada por su padre, ya que no necesitaba su aprobación para iniciar ninguna relación sentimental. A quien sí quizá tiene algo que reclamar es a su compañera, Marta Riesco, quien incluso acudió a su cumpleaños. «En todo caso la que ha traicionado mi amistad sería Marta, pero no me voy a pronunciar», ha dicho. Rocío sostiene que siempre que ella ha tenido que dar explicaciones ha salido perdiendo, lo que le ha llevado a tomar una drástica decisión: no hablará nada sobre esta relación. «Mi situación es muy complicada, tengo que dar la cara y la que pierde soy yo, estoy un poquito cansada. No voy a entrar a valorar nada de ella ni él«, ha repetido.

Sobre lo que sí ha profundizado un poco más es sobre el modus operandi de Antonio David Flores y Olga Moreno ahora que ya no están juntos. «Supongo y espero que mis hermanos sigan viviendo en la misma casa, que David y Lola sigan juntos y no se separen. Imagino que tendrán que estar con los dos», ha comentado Rocío. Cree que quizás se turnaran para no tener que estar al mismo tiempo en la vivienda para así no tener que renunciar a estar con David y Lola. «Ellos están separados y lo que hacen o han estado haciendo hasta ahora ha sido mantener el domicilio conyugal. No creo que puedan, pero me importa que mi familia se mantenga unida», ha respondido sobre la posibilidad de estar viviendo juntos, a pesar de que su matrimonio esté roto.

Su opinión de ‘Montealto’

Rocío Flores durante su ausencia ha tenido tiempo de ver algunos fragmentos de ‘Montealto: regreso a la casa’, un espacio que ha servido para volver al pasado de ‘La más grande’. No obstante, no ha emocionado a todo el mundo por igual, de hecho, Rocío reprocha a su madre enterarse de ciertas cosas solo a través de televisión y no en la intimidad. «Lo primero tristeza de tener que enterarme de cosas de mi familia a través de una pantalla. Pienso mucho en mi abuelo, en si estuviese vivo…si lo estuviera madre mía«, ha comentado Rocío.

Otro de los asuntos por los que ha sido preguntada es por Fidel Albiac, sobre el que su tía Gloria Camila no tiene un buen recuerdo. La joven asegura que es una influencia negativa para Rocío Carrasco y que, además, nunca tuvo buenas sensaciones sobre ellos, prueba de ello, que les llamara «los inmigrantes» tanto a ella como a su hermano José Fernando. «A mis tíos me consta, en mi presencia no porque no se lo permito, pero sí me consta esta información», ha dicho Rocío Flores sobre ello. Además, se ha referido a él como un ser que no tiene luz y le ha advertido: «Las mismas personas que llevan años calladas son las que ahora le ponen en lo más alto, pero las únicas persona que han vivido en esa casa somos yo y mi hermano. Si a mí algún día me da la gana y cuento mis vivencias, se cae España. Entonces vamos a tener más cordura, porque la libertad la tenemos ahora pero hace un tiempo no había libertad para expresar absolutamente nada», ha dicho.

Será este viernes día 11 cuando Rociito responda a su hermana, fecha en la que todo el mundo estará pendiente de su reacción. Y es que la colaboradora de ‘Ya son las ocho’ se ha esforzado por defender a su padre, una defensa con la que ella parece no estar muy de acuerdo.

