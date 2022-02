Este miércoles, Rocío Flores ha anunciado su regreso al trabajo. Después de varios días de baja tras su operación de aumento de pecho, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco se siente preparada para volver a la rutina. Ella misma lo ha anunciado en un vídeo que ha publicado en las redes sociales. «Me paso por aquí solamente para deciros que estoy súper contenta y estoy súper feliz. Por fin me reincorporo. Mañana estaré en ‘El programa de AR’, para los que queráis bichearme, que lo sepáis», ha dicho.

Aunque se encuentra muy recuperada tras pasar por el quirófano, lo cierto es que su estado físico no es del todo óptimo. Aún siente molestias en el pecho y los brazos y por ello no puede conducir. Así ha quedado patente en su perfil de Instagram, donde aparece en el interior de un coche que es conducido por Olga Moreno. «Llevo todo el día con una pegatina… aquí la señora», ha explicado sobre la sevillana, de la que no se ha separado en las últimas horas.

«Entre la vacuna, el pecho y estudiar estoy KO»

Antes de reincorporarse al programa de Ana Rosa Quintana, la nieta de Rocío Jurado ha confesado que necesita recuperar energías antes de ponerse delante de las cámaras. «Mañana os contesto a las 10 preguntas, se me ha hecho tarde», se ha disculpado. «Ahora voy a descansar porque entre la vacuna, el pecho y estudiar estoy KO».

Los últimos días han sido especialmente intensos para la joven. Por un lado, ha estado alejada de la televisión tras decidir cambiar su figura en una conocida clínica de medicina estética de Madrid. Hace apenas 24 horas mostraba el resultado de su intervención con un bonito posado. «Primer vestido que me pongo después de la operación y aunque aún no es el resultado definitivo de mi pecho no podéis imaginar la alegría que sentí», ha escrito, enfundada en un ceñido vestido verde.

Su felicidad tras ‘estrenar’ figura se ha visto empañada por la polémica desatada por tu tía Gloria Camila Ortega. Las palabras de la joven sobre Fidel Albiac han avivado la guerra familiar. La colaboradora de ‘Ya son las ocho‘ ha dicho que el marido de Rocío Carrasco la llamaba a ella y a su hermano José Fernando «los inmigrantes», entre otros términos despectivos hacia ambos cuando apenas eran unos niños.

La polémica ha recaído también sobre la figura de Antonio David, implicado también en esta turbia narración sobre los descalificativos que podría haber usado su eterno rival. En la tarde de este miércoles, Kiko Jiménez ha desvelado que «lo que dice Gloria es verdad, las cosas como son. Pero se le ha olvidado contar una cosa. No ha contado que eso se lo contó Antonio David Flores a ella y yo estaba presente«. Para el ex de Gloria Camila, «las cosas se entienden mejor cuando te cuentan todo al completo», ha manifestado en una entrevista con Jorge Javier Vázquez. «Fue Antonio David el que le contó a Gloria Camila lo de los inmigrantes».

Así pues, Kiko Jiménez ha dejado en muy mal lugar a Antonio David. Porque según él, que estuvo cuatro años al lado de Gloria Camila. Cree que el testimonio arrojado por ella forma parte de un relato urdido desde hace años tiempo por el malagueño. «Para que el público entienda la obsesión que siempre ha tenido Antonio David con Fidel. No solo ha contado que los trataba de manera despectiva. La idea que Antonio David te transmitía era que Fidel te hablaba con trato despectivo, que era muy suyo, muy egoísta… Contaba barbaridades que no me atrevo a decirlas públicamente, pero él te lo cuenta con esa pena y te dice: ‘¿Te crees que alguien te pueda tratar así?’ En una conversación, hablando de Fidel, decía que él comentaba cosas como ‘no os corre a sangre de la Jurado’, ‘os trata diferente de la Jurado’, ‘pero vosotros venís de fuera’… ‘¿No sois conscientes de eso?’ Gloria Camila se quedaba destrozada. Te pintaba una imagen de él horrible», ha explicado.

Los dardos de Kiko Jiménez: «Me da pena que Gloria Camila se haya convertido en el brazo ejecutor de Antonio David»

El actual novio de Sofía Suescun ha llegado a plantearse «hasta qué punto yo estaba manipulado por él» y ha lamentado que la hija de José Ortega Cano haya creído todo lo que le ha contado Antonio David desde su infancia: «Me da mucha pena que Gloria Camila se haya convertido en el brazo ejecutor de Antonio David».

Te interesará saber...