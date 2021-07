Rocío Flores se pronuncia sobre la entrevista más esperada de Olga Moreno

¿Qué opina la hija de Antonio David de la entrevista televisada de Olga? La colaboradora ha comentado cada tema en detalle. ¡Dale al play y no te pierdas el vídeo!

Tras la esperada entrevista de Olga Moreno en ‘Ahora, Olga’, todas las miradas están puestas en las dos personas más mencionadas por la mujer de Antonio David Flores: Rocío Carrasco y Rocío Flores. La joven ha sido una de las primeras en comentar las declaraciones de la sevillana. Lo ha hecho con todo lujo de detalles. Y analizando, punto por punto, las cuestiones familiares que se abordaron frente a las cámaras de Telecinco.

«Ha hablado desde el corazón»

Tal y como se puede ver en el vídeo, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ se ha expresado de manera clara sobre la verdad que ha contado Olga. «Lo he dejado claro durante los cuatro meses que he estado dando el callo», ha recordado. «Ha hablado desde el corazón, que es lo más importante, y con eso me quedo».

Rocío cree que la mujer de su padre estaba nerviosa. Tenía motivos para estarlo. Durante más de cuatro meses ha sido objeto de todo tipo de comentarios y su nombre ha ocupado una larga lista de titulares: «Bastante bien estaba con todo lo que hay». También considera que dejó el listón alto. «La vi con bastante clase, con bastante educación y con saber estar. No es nada fácil hacer lo que ella hizo anoche», ha destacado.

Una vez más, la nieta de Rocío Jurado ha querido recalcar lo importante que ha sido contar con el apoyo y el cariño de Olga desde que es una niña. «Estoy eternamente agradecida a Olga por haber estado con nosotros desde que éramos pequeños y habernos dado cariño y amor, que es lo que necesitábamos. Y con eso me quedo», decía.

«Me queda respetar las vivencias que ha tenido Olga»

Asimismo, ha hecho hincapié en que es incomparable la puesta en escena de Olga, grabada en directo, con la docuserie de su madre: «Es un documental grabado durante meses y con mucho tiempo». Ahora solo quiere descansar, disfrutar de lo que queda del verano y dejar que pase la tormenta. Al menos, hasta el próximo otoño, cuando está previsto que se emita la segunda parte del programa de su madre, y que llevará por título ‘En el nombre de Rocío’. «Ahora me queda respetar las vivencias que ha tenido Olga», ha explicado. Lo más importante para ella es que toda la familia está contenta ante su regreso a casa: «Mi padre está feliz de tenerla por fin aquí. La verdad es que hacía falta».

Poco antes de la emisión de ‘Ahora, Olga’, Rocío Flores compartía una reflexión en su cuenta de Instagram. «Necesitaba volver a la vida normal , tener paz y desconectar un poco», escribía. «He aprendido mucho estos cuatro meses, ha sido muy muy duro pero a la vez he conocido gente maravillosa que me ha ayudado mucho. Solo quería daros las gracias porque a pesar de todo lo malo también he recibido mucho apoyo y muchas muestras de cariño y os estaré siempre agradecida».