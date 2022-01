Rocío Flores no ha pasado su mejor fin de semana. Aunque hace tan solo unos días insistió en que quería empezar el 2022 con el pie derecho, parece que no ha sido posible, al menos, en lo que a salud se refiere. Ella misma explicó a sus seguidores que estaba ausente debido a unos fortísimos dolores de cabeza que le obligaban a estar a oscuras. «Hoy me levanté con migrañas/jaqueca (aun no sabemos qué es) tengo que ir a hacerme varias pruebas. Necesito estar a oscuras y sin ruidos», dijo. Se refugió en su habitación, se alejó de su teléfono y se centró únicamente en mejorar, sin embargo, este lunes todavía sigue regular. «Estoy viva familia, estoy un poco mejor y ya al menos puedo estar con luz. Llevo todo el día off total, os voy a compartir alguna recomendación que me habéis hecho por si os sirve», escribió este domingo. Será este lunes cuando acuda a ‘El programa de Ana Rosa’, donde es colaboradora habitual, a pesar de esta dolencia. «Hoy me levanté regular, a ver cómo se nos da el día en AR», continúa la joven en sus redes sociales, donde ha contado la última hora.

Desesperada por no mejorar, Rocío Flores pidió a sus seguidores que le dieran alguna recomendación para acabar con estos dolores de cabeza. Fueron muchos los que le dieron algunos consejos que ella posteriormente compartió para así ayudar a alguno de sus followers que sufren su mismo problema. Desde acudir al fisioterapeuta, darse aceites esenciales o realizarse un pendiente en su oreja llamado ‘daith piercing’ que, según dicen, alivia este tipo de dolores. Se coloca en un lugar específico y hace labores de acupuntura, eso sí, hay opiniones para todos los gustos. A pesar de que Rocío no ha desvelado las causas, lo cierto es que desde hace meses vive una situación de estrés debido a los problemas familiares que arrastra. Estar en la picota por sus padres o tener que dar explicaciones sobre determinados asuntos no es fácil para ella, tanto es así que por salud mental el pasado año necesitó un descanso. Tomó la decisión de dejar ver la docuserie de su madre y, además, puso tierra de por medio en verano con personas de extrema confianza para desconectar del mundanal ruido.

Toca volver al trabajo, hacer de tripas corazón y olvidarse de los contratiempos del fin de semana. Rocío Flores venía desde Málaga a Madrid a primera hora de la mañana y poco después se reunía con el equipo de maquilladores en los que siempre confía para estar perfecta en pantalla. Intentará mostrar la mejor de las sonrisas y quizás sea entonces cuándo desvele qué preocupaciones son las que ha tenido en los últimos días. Cabe señalar que la pasada semana se enfrentó con María Patiño, a la que acusó de no tener credibilidad y a la que aseguró que contestaría en un juzgado.

Te interesará saber...