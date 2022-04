Marta Riesco reveló a comienzos de esta semana quien, para sorpresa de la audiencia, estaba consolándola tras su ruptura con Antonio David Flores. Al parecer, Rocío Flores le estaba ayudando a gestionar el fin de su relación, unas llamadas sobre las que se desconocía el contenido. A pesar de que se habían convertido en archienemigas al confirmarse la relación sentimental, ahora vuelven a acercar posturas, tal y como se ha confirmado. Pero, ¿quién dio el primer paso?, ¿le ha dado Rocío algún consejo a Marta Riesco? «Las llamadas han sido cuando ella me ha llamado. Ha sido para frenar, mediar, ya está. Mi relación de amistad con Marta lleva un proceso. No soy mala persona y si me llama contesto. No soy la consejera del amor de nadie», ha dicho Rocío, dejando claro que ella se limitó a escucharla y tranquilizarla.

Estas llamadas de teléfono sirvieron para que Marta supiera el motivo por el que Antonio David no le cogía el teléfono. Fue ella quien le transmitió que «estaba bloqueado» y que no tenía ninguna intención de hablar con nadie, por lo que le pidió distancia. «Yo soy la que le dice a Marta que está bloqueado. No es que yo haya estado llamando a Marta, no tengo ningún problema con ella. Si alguien me llama después de haber tenido una conversación con ella, le cojo el teléfono y le digo que ni siquiera tengo yo acceso a él. Yo sé que bien no está», añadía Rocío.

La joven no ha escondido que toda su familia atraviesa un momento complicado, en especial, su progenitor, quien ha despertado la preocupación en su entorno. «Decidí mantenerme al margen, pero voy a verlos y no veo bien a nadie. A mi padre tampoco le veo nada bien. No quiere hablar de nada con nadie. Al menos es lo que yo percibo de él», comentaba. La hija de Antonio David y Rocío Carrasco no quiere que se le acuse de ser el motivo de ruptura y vuelve a repetir que ella no ha tenido nada que ver en el punto y final de esta historia de amor: «Me gustaría pedir y aclarar que me dejaran fuera de toda esta historia. No tengo nada que ver en nada, solo me he preocupado de que todo el mundo estuviera bien y se sufriera lo menos posible».

No ha sido hasta meses después de que comenzara la relación cuando Rocío se ha hecho a la idea de la nueva vida de su padre. Justo cuando Marta y ella habían hablado de nuevo y empezaban a entenderse, se producía la ruptura que parece ser definitiva. «En varias ocasiones he dicho que todo lleva su tiempo. He aceptado la situación de la mejor manera que sabía, con tiempo. Lo único que me gustaría es que los mayores gestionaran la situación de la mejor manera posible y sin batallas», finalizaba.

Sin conocer cuál será el final definitivo de la historia de amor de Marta y su padre, Rocío solo espera que los protagonistas estén bien, ya que eso es lo más importante de todo. Marta Riesco anunciaba en las últimas horas que priorizaba su salud mental, siendo un compañero de El programa de Ana Rosa quien ha explicado que se encuentra de nuevo de baja. «Sea que se den una segunda oportunidad o que se haya acabado, que todos estén bien de salud. Si se necesita respirar o seguir hacia delante…pero la salud es lo primero«, respondía Rocío.

El último asunto que se ha tratado es qué hay de cierto en que Antonio David llamara a Marta Riesco «maléfica», algo que él ha negado por completo a través de Pepe del Real. «Es totalmente falso. Antonio David dice que no ha hecho esas declaraciones, nunca ha pronunciado esas palabras, me niega que de su boca haya puesto ese calificativo a su pareja, que se dé por enterado todo el mundo».