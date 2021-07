Cansada de insultos, la hija de Antonio David Flores ha denunciado el acoso que recibe tras el documental de su madre.

No están siendo unos meses fáciles para Rocío Flores, quien se encuentra en el ojo del huracán tras la emisión del documental de Rocío Carrasco. La joven intenta ponerle buena cara al mal tiempo y está completamente centrada en seguir disfrutando de los suyos. Sin embargo, la paciencia de la hija de Antonio David Flores ha llegado a su límite y ha denunciado el acoso diario que sufre a través de las redes sociales.

Este sábado, Rocío Flores ha compartido en sus historias de Instagram una captura de unos mensajes que le habían mandado y en donde se ve como le propina varios insultos a la joven. «Quítate la trenza, payasa«, «Siempre luciéndote», «Todavía con la trenza», se puede leer. Unos comentarios que han servido como la gota que colma el vaso y con los que la nieta de Rocío Jurado ha dejado patente la clase de mensajes que recibe a diario y «de buena mañana». Un acto que ha catalogado como nauseabundo, a partir de un emoji, y con el que quiere hacer público las criticas a las que se enfrenta tras la emisión del documental de su madre.

Este mensaje llega tan solo unas horas después de que Rocío Flores reconociera en ‘El programa de Ana Rosa’ que se sentía muy identificada con la historia que contó Lola en «El puente de las emociones» de ‘Supervivientes’, en el que confesó que había sido víctima de acoso. «El mensaje que transmitió respecto a las redes sociales es muy importante. Las redes hacen mucho daño y creo que deberíamos de tomar un poquito de conciencia sobre ese tema», expresaba la hija de Antonio David Flores.

Sobre esto, la joven hacía hincapié en que era muy difícil criticar y hablar desde una pantalla y pedía que se tomaran medidas para controlar las redes sociales. «24/7 todos los días recibiendo barbaridades hace mucho daño. Te digo que si más de uno tuviese que pagar 300 pavos cada vez que abre la boca se pensaría muy mucho lo que dice», expresaba.

El cumplido de Rocío Flores a Rocío Carrasco

El pasado martes, los espectadores de ‘Tierra de Nadie’ se quedaban boquiabiertos después de escuchar a Rocío Flores lanzar un cumplido a su madre, Rocío Carrasco. En concreto, la joven aparecía en un plató con un peinado que no pasaba desapercibido debido a que se asemejaba con el que había llevado su madre horas antes en ‘Sálvame’. «Vienes muy guapa hoy, no me mates, pero te pareces a tu madre, que venía con una trenza también», le decía Marta López. «Me han dicho bastantes veces que me parezco mucho a ella. Es muy guapa, así que yo encantada«, respondía la hija de Antonio David Flores dejando claro que no le importaba que la compararan con su progenitora.

Unas palabras que no convencían a Kiko Hernández, quien la acusaba de haber orquestado un plan para conseguir votos para Olga Moreno. “Lógicamente, lo habrán hablado por detrás… si no Marta no le pregunta eso, me juego el cuello. Todo lo hace para ganarse al público de los que creen que la niña es mala y que así salven a Olga. Y a Olga no la van a salvar por este fingimiento”, decía el colaborador.