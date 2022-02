Todas las miradas estaban puestas este jueves en Rocío Flores. Su madre, Rocío Carrasco, ha tomado la drástica decisión de dejarla al margen para que no sufra más, sin embargo, su círculo considera que es tarde. La audiencia conoce al detalle lo que sucedió el pasado 27 de julio de 2012 por su relato en la docuserie, fecha en la que Rocío Flores dio una paliza a su madre, la cual hizo saltar todo por los aires entre madre e hija. Pero, ¿qué opina la nieta de Rocío Jurado de que su madre trate de protegerla ahora?, ¿qué le ha parecido su entrevista? Con muchas incógnitas sobre la mesa y justo sentada en el mismo sofá en el que su madre se confesó un día antes, Rocío Flores se ha abierto en canal para los espectadores. «No cambia las cosas. No esperaba nada distinto, me hubiese gustado que me hubiese dejado a un lado desde el minuto cero en el que hizo su documental», ha comenzado diciendo con un hilo de voz.

No se plantea tampoco una reconciliación, al igual que su madre. «La puerta sigue cerrada. Ya es tarde. Lo tengo presente desde hace muchos años», ha espetado muy resignada. A la joven lo único que le reconforta es que la dejen apartada de la guerra, aunque sea un año después de que comenzara ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva. «Para mí lo de ayer no cambia nada. La parte positiva es que si al final se logra dejarme respirar…esa es la parte positiva», ha añadido en ‘El programa de Ana Rosa’ mientras se secaba las lágrimas. «Estoy cansada de llorar, me veo sometida a una presión que he tocado fondo», finalizaba.

Esta situación la ha desbordado y, por ello, prefiere centrarse en su vida. Aunque le ha tendido a su madre la mano en varias ocasiones, el hecho de que Rocío Carrasco no se sienta preparada ha provocado que se aleje. «Yo también necesito mi tiempo y recomponerme, necesito pensar en mi salud (…) Llevo mucho tiempo con este pensamiento… Rodearme de la gente que quiero, sufro principalmente por mí y tengo dos hermanos y me duelen los dos. Tengo una hermana con 9 años y me duelen muchas cosas también por ellos», ha comentado.

La defensa de Gloria Camila

Gloria Camila de nuevo defendió este miércoles a su sobrina tras escuchar a su hermana en televisión y quiso sacar la cara por ella. Considera que este movimiento meses después de contar lo que contó ante millones de espectadores no tiene ningún sentido. «Sobre el tema de mi sobrina, apartarla ahora no tiene ninguna lógica. Aunque ya no hablemos de Rocío, al final, la imagen de Rocío ya está manchada y la imagen que tiene la gente de Rocío es otra que no va a cambiar por mucho que ahora aparques el tema», dijo la colaboradora de ‘Ya son las ocho’.

Rociito no quiere hablar más sobre el terrible desencuentro que tuvo con su hija, pues para ambas es doloroso, pero eso no evita que Rocío Flores reciba cada día mensajes de odio en sus redes sociales. «Rocío Flores sigue sufriendo por el acoso de la gente, por insultos, amenazas y barbaridades que no van a cesar porque se pare esto. Y el daño psicológico no se va a cesar porque se pare. El daño ya está hecho», explicó Gloria Camila. Un episodio sobre el que Joaquín Prat ha confesado que jamás volverán a tratar en su programa, por lo que Rocío Flores se siente agradecida y, sobre todo, respira tranquila.

Las palabras de Rocío Carrasco

Las palabras de Rocío Carrasco han generado un gran revuelo. Visitó el programa en el que trabaja su hija para promocionar ‘Montealto: regreso a casa’, aunque no pudo evitar ser preguntada sobre qué siente por su hija y si será posible una reconciliación en el futuro. «A mi hija la voy a dejar a un lado, el volver a narrar lo que ya he contado con todo el dolor de mi corazón solo genera daño. A mí me mata y a ella le causa dolor. Vamos a centrarnos en la otra parte de mi vida para seguir adelante«, dijo. Si bien insistió en que estaría encantada de reescribir su historia y tener a sus hijos al lado, considera que no se siente preparada para ello. Parecía que la pelota estaba en su tejado, pero nada más lejos de la realidad. Rocío Flores ha dado un portazo para siempre y no piensa intentar acercar posturas una vez más con su madre, con la que no mantiene ninguna relación desde hace años.

