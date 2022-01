Rocío Flores desde hace una semana está profundamente triste. Aunque ella imaginaba que su padre y Olga Moreno se reconciliarían, nada más lejos de la realidad. La relación de Antonio David Flores y Marta Riesco tira por tierra cualquier esperanza que existiera y ella necesita tiempo para digerirlo. De hecho, el día que lo descubrió fue, según ella misma, uno de los peores de su vida. A la joven le está costando gestionar la situación, tal y como podemos ver en las fotografías exclusivas que te ofrece SEMANA desde este miércoles. Si corres a tu kiosco podrás descubrir imágenes que demuestran la desolación de Rocío, la cual muestra tanto en su rostro como ella cuenta de viva a voz a su entorno. «Está abatida y decepcionada», nos dice su círculo.

Los últimos días han marcado un antes y un después para ella. Rocío Flores hace tres meses se enfrentó a la separación de Olga y su progenitor, sin embargo, tanto ella como su familia imaginaban que se podían reconciliar. 20 años juntos, una hija en común y un sinfín de escollos superados en el camino eran motivos más que suficientes para empezar de cero, no obstante, ha sido imposible. Antonio David ha rehecho su vida con la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’, quien, por cierto, no ha acudido a su puesto de trabajo debido a la presión sufrida estos días. Según ha podido saber SEMANA en exclusiva, la periodista no volverá hasta dentro en unos días.

Rocío Flores, por su parte, sí está acudiendo a sus colaboraciones en el club social, donde intenta explicar cómo se encuentran ella y los suyos. Intervenciones en las que ha admitido estar destrozada y en las que no ha podido reprimir las lágrimas, pues no está siendo una etapa fácil. Su posición es complicada, debe dar la cara ante los espectadores y a veces ni siquiera sabe qué decir, un cóctel de emociones que desde hace siete días le acompaña a todas horas. Precisamente en esta situación nos adentramos en nuestra revista gracias a su entorno, ofreciéndote desde este miércoles información y fotos exclusivas de Rocío Flores. Con un divorcio en camino y nuevos detalles que van saliendo poco a poco a luz, esta historia promete seguir dando que hablar.

Eso sí, no es la única historia que protagoniza nuestra portada.