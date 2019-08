6 Momentos complicados para Gloria

Su querida Gloria Camila está en un momento complicado, pese a no haberlo verbalizado, tras finalizar su noviazgo con Kiko. Ver a Rocío Flores junto a su tía y a su ex pareja era algo muy común, pero ahora el de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ya no está en la familia.