Este martes, Marta Riesco ha celebrado su 35 cumpleaños. Lo ha hecho rodeada de sus seres queridos, felicitada por sus compañeros de Mediaset y con un recibimiento triunfal en el plató de ‘Ya son las ocho‘, el programa en el que trabaja. Por si esto fuera poco, el próximo viernes congregará a los suyos en una macrofiesta que tendrá lugar en una conocida sala de Madrid, según ha podido saber SEMANA. A todas esta frenética actividad se suma un importante acontecimiento. Algo ha sucedido en la vida de la colaboradora que podría determinar el futuro de su relación con Antonio David Flores y sus hijos. Y es que, tal y como ha adelantado Belén Esteban en ‘Sálvame‘, Rocío Flores se ha puesto en contacto con ella.

Durante la emisión del espacio vespertino de Telecinco, la de Paracuellos ha desvelado que la periodista está encantada con su nuevo papel como personaje del corazón. «Eres periodista, sí. Pero ella está encantada con toda esta situación. La manera que tenía de posar con los fotógrafos, la pose», decía. Acto seguido soltaba una perla que ha dejado a sus compañeros con la boca abierta: «Yo te puedo decir que Rocío Flores ha felicitado a Marta Riesco por su cumpleaños». Incluso se atrevía a dar su opinión sobre el mensaje que le ha enviado la hija de Rocío Carrasco a la nueva novia de su padre: «Ahora sí que no entiendo nada».

«Ese WhatsApp lo han visto, ella ha querido que lo vieran. Me han dicho que la felicitó», ha añadido Belén Esteban. «Y el viernes, la fiesta que va a dar va a ir Antonio David con ella».

Periodista, modelo, cantante y también actriz. Marta Riesco es una mujer polifacética que ha probado suerte en distintos campos profesionales en su afán por trabajar en los medios de comunicación. «Se nota que es actriz de técnica natural… Coge el teléfono, con tranquilidad, no se atora», ha dicho Jorge Javier Vázquez al ver las imágenes de Marta interpretando el papel de recepcionista en la seria ‘Yo soy Bea’.

Entre los muchos comentarios que se han hecho sobre Marta en los últimos días cabe destacar el reproche que le hizo Sonsoles Ónega en el plató de ‘Ya son las ocho’ por haber mentido respecto a su edad. «Hay algo que me inquieta, Marta Riesco, que me perturba, que me atormenta», arrancaba diciendo la presentadora. «Hoy es tu cumpleaños y que sepan que yo me he enterado de que esta señora no me ha dicho la verdad y muero por saber por qué no me dijiste cuántos años tenías… Esto requiere una explicación».

En un principio, Marta optaba por bromear con el asunto: «Tengo 42». Pero inmediatamente después ha justificado el motivo por el que ha ocultado su verdadera edad: «Hoy me ha dicho Lequio que enseñe mi DNI. La realidad es que cumplo 35. Mentí, pero no pensado que estaba haciendo una gran mentira. No mentí conscientemente porque si me quito años me quito 10. No estoy en una edad como para quitarme años».

«Estoy encantada de tener 35 y estar viva»

«Me ha hecho mucha gracia… Yo con los nervios dije esto y después de haberme confesado y haber dicho esto a Sonsoles me llama mi madre y me dice: ¿Pero tú por qué dices que tienes esos años? Y yo estaba en casa diciendo: ‘Esto no es verdad’. Fue un lapsus. Obviamente tengo las fotos en Instagram donde pone el número de años que tengo», añadía. «No estoy tarada. De repente todo el mundo ha hablado de la gran mentira de Marta Riesco… ¡Madre mía!», ha lamentado sobre los comentarios surgidos sobre su edad. «Estoy encantada de tener 35 y estar viva… A lo mejor cuando empiece con los 40 empiezo a decir que tengo 30″, zanjaba.

