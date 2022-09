Rocío Flores ha sido una de las grandes ausentes en el balcón de Chipiona, donde hace unas horas estaba su familia para ver la procesión de la Virgen de Regla. A pesar de que ha encontrado siempre un hueco para viajar hasta allí, este año ha sido más complicado. Y ella ha querido explicar los motivos reales por los que ha sido vista en Madrid, para que no se digan cosas que realmente no son.

La joven explica los motivos de su ausencia en Chipiona

Vídeo: Europa Press.

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha tenido que trasladarse a Madrid para cumplir con algunos compromisos profesionales. Además, una boda de una persona importante para ella es este fin de semana en la capital española, lo que le ha impedido organizarse de otra manera. «Es verdad que se me invitó pero no he podido ir. Voy todos los años, pero sí que es verdad que hoy justamente tenía trabajo aquí en Madrid y mañana tenía una boda en Madrid a la que tenía que ir. Por cuestión de tiempo, no podía ir», declara rotunda.

Eso sí, desde la distancia ha estado muy pendiente de todo lo que ocurría en Chipiona, donde se encontraba gran parte de su familia. «He estado en contacto con mi prima, me ha estado mandando fotos». No ha dudado en defender que la imagen de su familia en el balcón le ha transmitido alegría: «Alegría, ¿qué me va a transmitir? Yo, todo el mundo que quiera ir, bienvenido es».

Rocío Flores, orgullosa y feliz de ver a familia en el balcón

Aún así, espera reunirse con ellos próximamente, ya que lleva todo el verano sin verlos. «Pero tengo pensamiento de ir a ver a mi familia por parte de madre, que no les he visto en todo el verano», asegura. A la única persona que ha visto de su familia materna ha sido a Gloria Camila, su tía, con la que mantiene una relación increíble. De hecho, a sabiendas de que la hija de Ortega Cano iba a entrar en ‘Pesadilla en el paraíso’ y de que no se iban a ver en mucho tiempo, han organizado un viaje de amigas para estar juntas y despedirse.

Todavía se desconoce si Rocío estará de nuevo en los platós de televisión como colaboradora -ella todavía no ha confirmado nada al respecto- pero si es así, defenderá a su tía a capa y espada: «Gloria tiene su defensor pero si estoy en la tele trabajando, diré lo que me parezca bien y lo que me parezca mal», ha declarado rotunda. Ahora solo queda saber si finalmente seguirá los pasos que dio el pasado año y se atreverá a estar de colaboradora en los programas más conocidos de la televisión.