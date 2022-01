Después de que el pasado miércoles se confirmara la relación entre Antonio David Flores y Marta Riesco, el clan Flores ha estado en el punto de mira. Rocío Flores está viviendo uno de los momentos más amargos de su vida por la situación personal que está atravesando. La hemos visto llorar en directo en el plató de ‘El programa de AR’ después de que saliera a la luz esta información mientras aseguraba que ella tenía esperanzas de que su padre y Olga Moreno retomaran la relación. Las lágrimas de la joven preocuparon a muchos. Incluida a su madre, Rocío Carrasco. En palabras de Isabel Rábago, íntima amiga de la hija de Rocío Jurado, Rociíto estaba preocupada por sus dos hijos: «Obviamente está afectada, las lágrimas de su hija en televisión le dolieron», contó la colaboradora. Sin embargo, la preocupación de la empresaria por sus hijos, no le ha sentado nada bien a una de ellas, a Rocío Flores.

Rocío Flores no se cree las palabras de su madre sobre su preocupación por ella y su hermano, David FLores

La joven ha estallado después de las palabras conciliadoras de su madre. «Tu madre está muy preocupada al verte llorar en televisión, dice que ya lo vaticinaba de que tu padre te pondría llorando ante una cámara para decir que sois una familia…», le dice una reportera a Rocío Flores. Unas palabras que la hacen estallar en directo: «Estáis muy equivocados, me toca mucho las narices ese tema y esas reflexiones que se hacen mezclando un montón de cosas, lo que conviene, en el huracán Rocío Carrasco...».

«Que me digan el comentario de ‘tu madre sufre cuando te ha visto llorar’, pues he llorado mucho por ella durante casi un año y he llegado a un punto en el que yo como hija estoy ya hasta el gorro«, ha estallado ante las cámaras contra su madre. Pero la cosa no ha quedado ahí, ha seguido cargando contra su progenitora: «Me callo, me callo y me callo, pero buscar la provocación me toca un poco, la verdad. Mi madre ha hecho un documental, donde ha acusado a una persona de un maltrato y la justicia ya se pronunció, dice.

No cree que pueda haber un acercamiento con su madre

Por si fuera poco, Rocío Flores niega que ahora mismo quiera ningún acercamiento con su madre, a pesar del momento tan complicado que está viviendo: «Acercamiento con mi madre ahora mismo no va a haber, no es una cosa que dependa de mí», dice. En cuanto a que Olga Moreno pudiera tender puentes con su madre después de su ruptura con Antonio David Flores se ha mostrado muy clara y concisa: «Olga tiene una opinión muy contundente referente a eso». Las cosas parecen ponerse muy feas para haber un acercamiento entre madre e hija.