Como no podía ser de otra manera, Rocío Flores, que está cansada de tener que responder polémicas sobre su madre, ha estallado al ver a su madre en ‘Sálvame’. «No voy a volver a pasar por esto, lo pasé bastante mal con este tema y bastante mal lo sigo pasando … no me quiero ver en la tesitura que cada vez que se den declaraciones tenga que estar yo contestando», dice entre lágrimas.

Rocío Flores ha tenido que escuchar todo tipo de cosas sobre el reencuentro con su madre en las instalaciones de Mediaset. La joven ha confirmado que «el encuentro no se va a producir». Además, ha querido aclararlo: «Yo no he pedido no coincidir con ella a ninguna productora ni a la cadena». Alessandro Lequio le ha preguntado sobre cuál sería su reacción si se cruzara con Fidel Albiac, algo a lo que Rocío no quiere contestar públicamente. «Os entiendo, pero para mí esto no es un juego. Estas cosas me duelen y bastantes cosas he llevado como para, otra vez, volver a lo mismo».

«Yo he respetado lo que ha dicho cada persona, que cada uno haga con su vida lo que quiera y, por favor, al menos que ahora se respete a mí con mi decisión, que me he mantenido al margen todo este tiempo», continúa diciendo la hija de Carrasco. Por otro lado, la joven quiere centrarse en sí misma y es clara con el futuro: «Me quiero centrar en mí, en mi paz mental, mi tranquilidad y no voy a poner en juego mi salud por estas cosas». Termina diciendo: «Para mí esto no es un juego, estas cosas me duelen, bastantes cosas llevo y he llevado como para otra vez volver a lo mismo».