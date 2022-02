La segunda parte de ‘Montealto: regreso a la casa’ provocó que Rocío Carrasco se desmoronara. Justo cuando entró en la supuesta habitación en la que falleció su madre provocó en ella un llanto desconsolado, unas imágenes sobre las que su hija Rocío Flores no se ha pronunciado. Y es que en la última aparición su madre no habló sobre ella, pero sí sobre sus hermanos Gloria Camila y José Fernando: «Son mis hermanos, eso está clarísimo». Ante esta vacío, la influencer ha querido declarar públicamente el amor que siente por su padre y lo ha hecho junto a una imagen en la que incluye únicamente dos palabras. «Te amo», dice la joven en esta storie en la que posa con Antonio David Flores.

Una foto en la que aparecen cómplices y que serviría para dejar claro que, a pesar de no estar de acuerdo con todo lo que hace su padre, él sigue siendo una pieza imprescindible en su vida. No puede apoyar cómo ha gestionado su ruptura con Olga, pero siempre estará ahí para escucharle. Él ha sido quien no la ha soltado de la mano en su reducción de pecho y ella su paño de lágrimas ahora que la relación con Marta Riesco ha saltado por los aires. Cabe recordar que en la revista SEMANA te contamos en exclusiva que la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ y Antonio David Flores habían roto definitivamente.

El otro asunto que preocupa a Rocío Flores es Olga Moreno. Para la hispalense está siendo muy difícil superar el fin de su matrimonio, aunque de momento no tiene prisa por divorciarse. La empresaria está recibiendo presiones por parte de su familia, quienes desean que pase pronto página y deje atrás su matrimonio para poder seguir adelante. Olga Moreno, de momento, tiene buen rollo con su ex, no tanto su familia más directa y así se ha evidenciado en las redes sociales. «No es mi intención que Antonio David corte con Marta Riesco, al contrario… El regalito para ella (…) Me estoy conteniendo por mi hermana y los niños», decía hace tan solo unos días una de sus hermanas. Su deseo es que se separe de Antonio David y es que ellas conocen qué ha sucedido exactamente en esta historia que tanto interés despierta.

Marta Riesco, por su lado, ha reaparecido ante las cámaras. Hace tan solo unos días se incorporó de nuevo al trabajo y lo ha hecho «más animada». La periodista tenía muchas ganas de regresar y es que su vuelta significaba que su estado de ánimo había mejorado, por lo que era una excelente noticia. Centrada en sus labores como reportera y en la demanda que ha interpuesto a Anabel Pantoja, lo que ya no le preocupa tanto es el plano sentimental. Su relación con Antonio David está rota una vez más, relación que dio comienzo hace más de dos años, información exclusiva que te contamos en SEMANA.