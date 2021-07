Rocío Flores ha revelado cómo tiene pensado Antonio David Flores recibir este viernes a su esposa, Olga Moreno, tras meses sin verla

Es una de las grandes preguntas antes de la última gala de ‘Supervivientes’. Será este viernes cuando Olga Moreno, Melyssa Pinto o Lola se conviertan en la ganadora de la actual edición, un programa que promete triunfar y cautivar a la audiencia. De este modo, acaba la aventura selvática para ellas, por lo que muy pronto podrán volver con sus familias y recuperar su vida. Una de las concursantes que más llama la atención es Olga, quien se ha convertido dentro y fuera del concurso en una de las protagonistas de la actualidad y quien podrá abrazar a los suyos tras meses de sufrimiento. Rocío Flores ya está en Madrid y se está esforzando al máximo para que ella sea la ganadora, no obstante, no es la única que tiene previsto estar en Madrid para recibir a la malagueña como se merece. La joven ha explicado que su padre viajará en las próximas horas para abrazarla, aunque ese encuentro tenga que tener lugar fuera de Mediaset.

Si bien su reencuentro podía tener lugar en su casa en Málaga, él prefiere no esperar y para ello no ha dudado en viajar a Madrid. Sabe que Olga le necesita, más aún si se tiene en cuenta que tiene que explicarle todo lo que ha pasado durante su ausencia. Y es que, cabe recordar que durante el reality se han visto todos los capítulos de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ y han sido muchos los que han cargado contra Olga Moreno. Aunque su familia confía en que este viernes Olga se cuelgue el cartel de ganadora y pueda alzar el cheque, aún no hay nada decidido. Son muchas las líneas de recarga que han dispuesto para que ella consiga su sueño y muy pronto se descubrirá si este se hace o no realidad.

Mientras tanto todos ellos reman en la misma dirección y tan solo quieren que el aterrizaje de Olga en su nueva vida sea lo más pausado posible. Saben que su vida de antes poco se parece a la de ahora y creen que ella necesitará tiempo para analizarlo y digerirlo, dadas las circunstancias. Tras el despido de Antonio David, ahora es Rocío Carrasco la nueva colaboradora del programa vespertino, eso sí, con ciertas variaciones. Rociito ejerce como defensora de la audiencia, tiene sección propia y, además, un alto caché que ha despertado la indignación entre sus compañeros de ‘Sálvame’. ‘La Razón’ ha revelado que su sueldo oscila entre los 2500 y los 3000 euros y esta revista ha podido saber que estos números han caído como un jarro de agua fría entre el resto de colaboradores.