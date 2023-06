Rocío Carrasco se pronuncia sobre su ausencia en el homenaje de su madre, Rocío Jurado

Rocío Carrasco se ha mostrado muy rotunda al hablar de la razón por la que no acudió al tributo a Rocío Jurado en Chipiona.

Muchos familiares de Rocío Jurado acudieron al homenaje que se le organizó en Chipiona (Cádiz). Año tras año casi todos se reúnen allí para recordarla, cita que se celebró hace tan solo unos días en la que pudimos ver a varios rostros conocidos como Gloria Camila, Rocío Flores o su tío Amador. Eso sí, también hubo ausencias. Hablamos de la de Rocío Carrasco, quien ha dado la cara frente a las cámaras precisamente para hablar de ello. Sin pelos en la lengua y rotunda, la empresaria revela qué opina ella de este tipo de actos en los que su madre es la absoluta protagonista.

Han pasado 17 años desde que la artista falleciera, fecha desde la cual su entorno le organiza tributos en su tierra. Suelen reunirse a principios de junio, a diferencia de Rocío Carrasco, quien casi siempre ha declinado acudir para ello. De hecho, tenía un viaje organizado a Pamplona para una representación musical, plan que provocó que no pudiera asistir. Pero, ¿hubiera cambiado algo si no hubiera nada agendado para entonces? Ella, por el momento, no lo ha revelado.

Rocío Carrasco es consciente de que los homenajes a su madre despiertan un gran interés. Este martes descubríamos que Rocío y la Asociación Cultural de Rocío Jurado habían firmado la paz, detalle que se hacía evidente en el post que hicieron en honor de la cantante. Un emotivo texto en el que incluso agradecieron a Rocío el bonito gesto que tuvo en el mausoleo de la intérprete musical: "Gracias a Rocío Carrasco y la empresa que lo decoró con motivo del 17 aniversario de su partida".

Con esta mención quedó más que claro que se han reconciliado, a pesar de los tiras y aflojas de los últimos años entre la asociación y Rocío Carrasco. Han conseguido olvidar los zascas públicos y mirar hacia adelante, ya que ambos tienen un mismo objetivo: recordar a Rocío Jurado como se merecía. Cabe señalar que el pasado año se supo que todos los homenajes que se hacían en su honor debían ser aprobados por ella, decisión que sentó mal a muchos fanáticos de la cantante y que también dio mucho que hablar en diferentes medios de comunicación.

Rocío Carrasco se subió al escenario hace solo unas semanas en Pontevedra, donde tuvo lugar un concierto homenaje a su madre. En él la colaboradora de televisión recibió la ovación del público, así como excelentes críticas de los presentes, noche que se quedará en su memoria y que para ella ha resultado ser muy especial.