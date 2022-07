«Yo no volví a la casa de mi padre. Yo no sé lo que había. Me consta que había obras de arte y joyas. Sé que habían muchas cosas pero no me quise meter. A esta mujer no se le ha engañado en ningún momento. Esto se realiza ante el notario», cuenta la empresaria. «Con esto lo que quiero decir es que ni yo me aprovecho de la enfermedad de nadie, ni yo dejo en mala situación a nadie y ni yo le hago nada malo a nadie. Yo lo único que hago es portarme muy bien con una persona que luego lo ha agradecido como lo ha agradecido». Y sentencia: «Raquel Mosquera no tiene ni un pelo de tonta. Es mala, pero no es tonta. Y es lista, pero no inteligente. Tiene la picardía de la maldad, pero no es inteligente».