Rocío Carrasco ha hablado sobre el motivo por el que no mantiene ningún contacto con Gloria Camila y con su hermano, José Fernando.

A pesar de que hace una década Rocío Carrasco aseguró que ella se encargaría de que a sus hermanos no les faltara ni les pasara nada, lo cierto es que en la actualidad la relación entre ellos es nula. Ni Gloria Camila ni José Fernando tienen relación con ella, un asunto espinoso que este miércoles ha vuelto a la pequeña pantalla. Los espectadores fueron realmente conscientes de la mala relación que existía entre Gloria y Rocío cuando a las puertas de prisión cuando la joven acudía a visitar a su padre, ella espetó: «¿Qué hermana? ¿La que lleva tres años sin hablarme?». Hasta ahora solo se sabía que la joven de 18 años en ese momento contaba con pocos apoyos, ya que su madre había fallecido, su padre estaba en la cárcel por homicidio imprudente y su hermano estaba ingresado por adicción a las drogas. Ahora, años después de aquello Rocíito ha explicado en su docuserie qué episodios han sucedido con ella, o al menos, nos ha dado una pista de lo que veremos próximamente.

Es precisamente el otro protagonista de este documental quien separa una vez más, según Rocíito, a los hijos de Rocío Jurado y Ortega Cano de ella. «A mis hermanos les quiero mucho, pero sigue estando la figura central en mitad de todas las relaciones que yo pueda tener. Entre otras cosas, no tengo relación con mis hermanos por la que tienen ellos con Antonio David. Esa es la razón más importante», ha confesado Rocío Carrasco sobre la inexistente relación que a día de hoy existe con ellos.

En las últimas semanas Gloria Camila ha guardado silencio sobre el tsunami que ha supuesto para ella y los suyos este documental. A pesar de que no ha tomado partido ni ha desvelado qué opina sobre el testimonio desgarrador de su hermana, sí que ha agradecido a todos sus seguidores el cariño que le están haciendo llegar en este complicado momento. Quien sí hemos podido saber en SEMANA que está muy pendiente del documental es José Fernando. El joven está ingresado en el hospital psiquiátrico, sin embargo, eso no quita que sea un espectador más del documental que mantiene en vilo a España entera. Él por su parte, no cierra la puerta a un posible encuentro con su hermana, Rocío Carrasco, y sigue teniendo un gran cariño hacia ella.