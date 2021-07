La hija de Rocío Jurado ha respondido de manera contundente a las declaraciones de su tío en el ‘Deluxe’.

Si la semana pasada dio respuesta contundente a su tía Rosa Benito en su debut en ‘Sálvame’, este martes, Rocío Carrasco ha hecho lo propio con Amador Mohedano. En su segundo día como colaboradora de ‘Sálvame‘, la madrileña ha podido responder a las recientes declaraciones que ha hecho su tío en su visita al ‘Deluxe‘.

Jorge Javier Vázquez quiso saber su opinión tras conocer las opiniones del que fuera mánager de su madre. «¿Lo echas de menos?», le preguntaba Jorge Javier. «Para nada», respondía tajante. Sin cortarse un pelo, la madrileña contestaba al hermano de su madre, quien ha asegurado que «le debe a mi hijo dinero de la nave». Una nave que le dejó Rocío Jurado en su testamento como herencia. «El chiquillo no ha cobrado. Serían unos 60.000 euros», ha destacado.

«No tengo nada que decirle. Tendrá que esperar a otoño»

La hija de la tonadillera no ha querido entrar al trapo, pero sí ha dicho lo suficiente como para dejar claro que le resulta indiferente lo que este diga en los medios. «No tengo nada que decirle. Tendrá que esperarse a otoño», comentaba la colaboradora sobre las palabras de Amador. Hacía referencia así al testimonio que dará sobre la familia Mohedano en la secuela de su documental, que se emitirá a partir del próximo mes de septiembre y que llevará por título ‘En el nombre de Rocío’.

En su intervención en el programa, Rocío Carrasco ha echado por tierra la labor de Amador como representante de su progenitora: «Me hace mucha gracia lo de la carrera de Rocío Jurado… como si Rocío Jurado te hubiera necesitado a ti para tener periódicos y crónicas, mi vida».

Asimismo, ha anunciado que hablará en profundidad de Amador en la segunda parte de su docuserie: «Cuando se sepa se sabrá todo lo que se tenga que saber. La realidad es otra. Que diga lo que quiera. A mí ya no me importa. Antes sí me importaba, ahora ya no me importa. Que siga diciendo lo que quiera», decía. Cuando Jorge Javier le preguntaba si su madre confiaba artísticamente en él, replicaba: “Era su hermano, no te puedo decir más”.

Amador habla así de Rocío Carrasco: «No se ha portado bien con nosotros»

Han pasado apenas unos días desde que Amador Mohedano revelara nuevos detalles sobre la no relación con su sobrina, con la que no se habla desde hace años. Tampoco sabía nada de su intento de suicidio. Un triste episodio del que se enteró a raíz de la emisión del documental: «No sabíamos nada de que se había tomado pastillas para intentar quitarse la vida. Nosotros no estábamos enterados de este follón. No sabíamos nada porque ella decidió que no quería saber nada de nosotros. Es todo muy fuerte… Cuando dijo que se había tomado unos medicamentos me quedé muerto». «No se ha portado bien con nosotros», se lamentaba.