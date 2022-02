Rocío Carrasco responde a Amador Mohedano sobre las pertenencias de Rocío Jurado

Este martes, Rocío Carrasco ha reaparecido en televisión para protagonizar ‘Montealto: regreso a la casa’, un programa de Telecinco que sirve como calentamiento antes del estreno de la segunda temporada de su documental. En su vuelta, con renovado ‘look’ y un radical corte de pelo, la madrileña ha explicado qué piensa hacer con las pertenencias de Rocío Jurado que ahora ven la luz tras largo tiempo en el olvido. También ha respondido a su tío, Amador Mohedano, sobre los recuerdos que este le reclama.

Cabe recordar que cuando el que fuera mánager de ‘la más grande’ vio en televisión lo que su sobrina guardaba en 18 contenedores, habló con especial cariño de «un piano blanco de pared» que estaba en el hogar de la cantante y que le haría mucha ilusión recuperar, ya que tanto él como su hermana lo usaban en fiestas y encuentros familiares. «Hay una cosa que sí que me gustaba que era pianito blanco un de pared porque es algo que teníamos algo desde el principio», decía. Y aunque reconocía que le encantaría volver a tenerlo en su poder no cogerá el teléfono para ponerse en contacto con Carrasco: «Yo no la llamo para pedirle nada». A sus palabras, la hija de la chipionera ha respondido de manera tajante.

De momento, ha dejado claro que “hay que esperar”. La empresaria quiere esperar a que se emita el material que está preparando para lanzar ‘En el nombre de Rocío’, la segunda entrega de su docuserie. Luego decidirá qué hace con las pertenencias de su madre.

Hay otro objeto de especial valor sentimental vinculado a Amador que sigue en manos de Rocío Carrasco. Se trata de un tambor que los dos hermanos se llevaban para amenizar las fiestas con amigos y familia cuando iban a El Rocío. Otro instrumento musical cuyo futuro sigue en el aire. «Ese tambor no lo regaló Amador, pero bueno”, ha manifestado la ex de Antonio David Flores.

Al recordar a su progenitora, Rociíto ha roto en llanto. «Mi madre no me hubiese reconocido. No hubiese reconocido ni mi temor ni mi cobardía en muchos momentos, ni hacerme pequeña. Eso ella no lo hubiese permitido porque, efectivamente, me parezco mucho a ella. Ahora estoy en el camino de volver a ser la que era. Yo tenía muchas cosas de ella», ha destacado.

«Me hubiese encantado tener muchos hermanos y tener muchos niños para jugar»

De su relación con su hermana, ha lamentado que aún no sea posible un acercamiento. «Me hubiese gustado que la música hubiese sonado de otra manera, que las cosas hubiesen sido de otra manera. En esta banda de música hay otros que tocan», señalaba, haciendo alusión a su relación con Antonio David. «Al final el maestro es el mismo».

