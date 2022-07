Después de aclarar todos los puntos que tenía pendientes con Raquel Mosquera tanto sobre la muerte de su padre, Pedro Carrasco, como la polémica herencia del boxeador, llega el turno de Ortega Cano. En el último episodio de ‘En el nombre de Rocío’, ha hablado de la relación, tachándola de «tóxica», que hubo entre Rocío Jurado y el torero. La empresaria lo tiene claro: «No actuó bien con mi madre», dice respecto al diestro. Rocío Carrasco recuerda cómo fue la relación entre su madre y el diestro, desvelando que fue muy buena al principio pero que algo cambió cuando contrajeron matrimonio el 17 de febrero de 1995: «Creo que no fue una decisión acertada porque ella durante el matrimonio ha sufrido mucho», desvelaba.

Aunque Rocío Carrasco no ha querido entrar en muchos detalles «José no supo valorar a la mujer que tenía y creo que en determinados momentos no se ha comportado correctamente», ha comenzado diciendo. Y añade: «Se daban situaciones imperdonables que no se tenían que dar. José Ortega Cano no actuó bien con Rocío Jurado». La empresaria ha revelado que llegó un día en el que Rocío Jurado se plantó: «Ella decide un día no puedo más, me quiero separar». «El problema es cuando tú respetas a una persona y esa persona te falta el respeto a ti», dice sin querer desvelar a qué situaciones concretas se refería.

Rocío Carrasco define la relación de su madre y el torero como «tóxica»

La hija de Rocío Jurado lo tiene claro: «Lo de mi madre y Ortega Cano era una relación tóxica», cuenta. Sin embargo, aunque asegura que sabía muy bien con quien se había casado, no supo plantarle cara como a la empresaria le hubiese gustado que su madre hubiera hecho: «Ella conoce lo que es José Ortega Cano. Ella sabe y tiene información de cosas que él hace y no debe de hacer. Supongo que le parecía una tomadura de pelo que ella se fuera a trabajar y él tuviera una serie de actitudes en España que ella no considera correctas», desvela.

Lo que más le ha dolido a Rocío Carrasco es que los últimos años de su madre no fuera como ella esperaba: «Era una mujer que lo había dado todo en esa relación. No se merecía las situaciones que se generaban. Mi madre se hubiese merecido vivir de otra manera, haber sido feliz y haber vivido sus últimos años felices«, cuenta. De momento, el diestro no ha querido pronunciarse sobre todas las polémicas declaraciones que ha hecho Rocío Carrasco sobre la relación de la artista y él. Estas palabras llegan tan solo unas horas antes de que Ana María Aldón hable también de su matrimonio con Ortega Cano en ‘Déjate Querer’, el programa presentado por Toñi Moreno.