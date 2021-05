Rocío Carrasco se ha pronunciado sobre la posibilidad de que su hijo, David Flores, testifique contra ella y pida cárcel para su madre

Tal y como se anunció, Rocío Carrasco ha entrado en directo junto a Carlota Corredera antes de emitirse el undécimo episodio de su docu-serie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Desde el salón de su casa, Rociíto ha asegurado que se encuentra «un poquillo nerviosa pero bien» ante esta nueva conexión que se produce unas horas antes de que su hijo, David Flores, acuda a declarar en su contra. La jueza que lleva la querella por el impago de la pensión de su hijo David Flores desde hace tres años ha citado a declarar al segundo hijo de la pareja, David Flores, de 22 años. Además, también le ofrece la posibilidad de emprender acciones legales contra su madre por un supuesto delito de impago de la pensión de la que él sería el perjudicado. ¿Cómo se siente Rocío Carrasco al respecto?

Rocío Carrasco se pronuncia sobre el hecho de que su hijo tenga que declarar en su contra

«El ser ha vuelto a hacer otra vez lo que ya intentó hacer con Rocío. Me ha presentado una querella en nombre de David, de mi hijo, y como el niño ya tiene 18 años el que tiene que presentar la querella o ratificarla es él. No el padre. Así que ya el padre lo ha puesto en esa tesitura. Una vez más«, ha comenzado explicando. Para después dar paso a contar que hace unas horas se ha enterado de una nueva noticia sobre este caso: han pedido que David Flores declare en los juzgados de Málaga.

«Nos hemos enterado escasamente hace dos horas que la jueza ha sacado una providencia en la que dice que en el caso de que declare lo haría desde los juzgados de Málaga. Nos hemos enterado hace dos horas, pero nos hemos enterado de la Providencia de la jueza pero en ningún caso se nos ha dado traslado del escrito de petición que hace la otra parte. por lo tanto esa esa providencia se recurrirá. Por lo tanto no te puedo asegurar que esa declaración se produzca».

En su última cita judicial, se acogió al derecho de no declarar ante el juez

«Mira Carlota yo el día 30 se me llamó para declarar y yo consideré, bueno y yo y mi abogado, que al haber unas irregularidades procesales, irregularidades como que a mi lo que se me notifica se hace aquí en mi casa la querella, pero no se me notifica absolutamente nada más. No se le da traslado a mi abogado del día que esta persona va a ir a declarar. Esa declaración se produce sin tener al abogado de la otra parte, que en este caso es el mí, presente», ha comenzado diciendo. Y añade: «ante un montón de irregularidades nosotros hemos ido presentado recursos. Todos esos recursos no han sido resueltos. Yo a su Señoría lo que le dije es que en ese momento no iba a declarar pero que estaría encantada de hacerlo, pero una vez vez que esos irregularidades procesales estén resueltas. Me acogí a mi derecho de no declarar«, dice.

Rociíto no pierde la esperanza en recuperar a su «enano», como llama cariñosamente a su hijo David

A pesar de haber respondido a la mayoría de las preguntas de la presentadora, no ha querido revelar si ha pagado o no la cuantía que Antonio David Flores le pide. «Te digo que si contestase estaría declarando y no lo voy a hacer. Lo que sí te puedo decir es que esto va mucho más allá de una cuantía económica y se terminará sabiendo, que es lo que hay detrás de todo esto. Solo te puedo decir esto», asegura.

Para Rocío Carrasco no está siendo fácil. Asegura que lo vive » con desesperanza porque vuelve a suceder lo que ya he explicado en todas estas ediciones del programa que estamos haciendo. Porque vuelve a ponerlo en la tesitura de tener que querellarse en contra de su madre y pedir cárcel para su madre. Lo que pasa es que yo al final te diré que yo no pierdo la esperanza de volver a ver a mi enano y de que todo esto se termine», ha asegurado visiblemente emocionada. Tras esto, han dado paso a la primera parte del nuevo episodio, que lleva por título ‘Dejándonos la piel’.