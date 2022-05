Este martes, Rocío Carrasco se ha sentado en el plató de ‘Sálvame‘ para negar de manera rotunda la comentada llamada a Marta Riesco en la que, según ha contado la reportera, la ha ofrecido trabajo. «No se me pasa por la mente meter a esta chica en un homenaje a mi madre… Nunca le he hecho una oferta de trabajo a Marta Riesco, ni directa ni indirectamente». La hija de Rocío Jurado cree que la novia de Antonio David Flores «es una mentirosa» y deberían ponerle «un candado en la boca».

Carrasco se ha despachado a gusto al hablar de la reportera de ‘El programa de AR’. Pero también ha tenido ocasión de dirigirse a su hija, Rocío Flores, para lanzarle un mensaje. El comentario ha surgido cuando Jorge Javier Vázquez le ha recordado: «Perdón que te moleste escucharlo, pero tu hija también ha entrado en esto, ha entrado en ese juego». El presentador ha reflexionado sobre la joven: «Llegado el momento, ojalá Rocío Flores no se encuentre en su vida a una Olga Moreno».

Rocío Carrasco: «Rocío Flores, por desgracia, ya se ha encontrado a Olga Moreno»

«Ella verá», se ha lamentado la hija mayor de ‘la más grande’. Y ha continuación ha compartido otra conclusión: «¿Sabes lo más fastidiado? Que Rocío Flores, por desgracia, ya se ha encontrado a Olga Moreno, eso es lo fastidiado. A lo mejor si no se la hubiese encontrado y se hubiese encontrado a otro tipo de persona las cosas hubieran ido por otros derroteros».

Sus declaraciones han sonado a lamento. Y a mensaje directo para su hija. Consciente de que esta sabrá pronto lo que ha dicho de ella, a través de las cámaras, -que es el único medio por el que se ‘comunica’ con su hija-, le ha transmitido su pesar. Una pena a la que Jorge Javier se ha sumado con comentarios tan lapidarios como: «Olga ha sido cómplice en la destrucción de Rocío Carrasco».

Minutos después de que Rocío Carrasco haya hablado en televisión de su hija, Antonio David ha reaparecido en su canal de Youtube. Allí ha cargado duramente contra ‘Sálvame‘ y su productora, La Fábrica de la Tele, a los que ha ganado el juicio que tenía contra ellos por despido improcedente. Este martes 3 de mayo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado y ratifican el despido nulo con vulneración de Derechos Fundamentales y cuantifican los daños morales en 120.000 euros. Esto, sumado a costas y la indemnización por daños y perjuicios hacen que la cuantía total que reciba de la empresa un total de 182.362 euros por la ruptura contractual con ‘Sálvame’ el 22 de marzo de 2021.

«Estoy harto de esta situación, sois unos manipuladores, unos trileros. Manipuláis alas personas para que den vuestra versión siempre». Asimismo, el malagueño ha denunciado el «acoso» que tanto él como su hija han tenido que soportar durante meses de ‘Sálvame’.

