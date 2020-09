La hija de Rocío Jurado, Rocío Carrasco, ha tenido que despedirse de una de sus colaboraciones habituales en la televisión.

En enero de este año Rocío Carrasco concedió una rueda de prensa en la que desveló lo ilusionada que estaba con su musical ‘Qué no daría yo por ser Rocío Jurado‘. Sin embargo, solo dos meses después, al igual que millones de españoles, tuvo que cerrar este proyecto y cancelar las fechas que tenía previstas para las actuaciones. Un duro varapalo del que poco a poco se ha ido recuperando, pues, aunque con muchas medidas, ella y su equipo volvieron a subirse a los escenarios. No obstante, este no era el único trabajo que Rocíito tenía. La hija de ‘La más grande’ había fichado como colaboradora de ‘Lazos de Sangre‘, espacio de TVE al que le había costado mucho convencerla para que aceptara su propuesta.

Rocío Carrasco aterrizó en la nueva temporada del programa presentado por Boris Izaguirre en el mes de junio y, aunque la tertuliana se encontraba muy feliz en su puesto, por el momento, tendrá que despedirse de este rol de colaboradora en ‘Lazos de Sangre’. El formato se despidió este miércoles y no volverán a la pequeña pantalla hasta dentro unos meses, por lo que habrá que esperar para que la hija de Rocío Jurado pueda retomar sus quehaceres como colaboradora en el mismo.

Aunque es cierto que Rocío Carrasco no acudía al programa en todas las entregas y tan solo estaba presente cuando hubiera tenido alguna relación con el rostro conocido al que estuviera dedicado esa entrega, eran muchos los que estaban satisfechos con su presencia. Siempre daba titulares y eran muchas las miradas puestas en ella, por lo que su fichaje bomba había sido más que acertado. Sobre él precisamente charlamos desde SEMANA con Boris Izaguirre, quien fue una pieza clave en la unión de Carrasco y la cadena pública. «Me parece fantástica su llegada. Me encanta estar a su lado en su reincorporación a la televisión. Yo creo que Rocío es una gran profesional de la televisión, juntos hemos crecido en esta industria y me parece un sueño hecho realidad que estemos juntos», dijo el presentador a esta revista.

Con el adiós de ‘Lazos de Sangre‘ Rocío Carrasco se despide, al menos de momento, de esta fuente de ingresos que, en estos tiempos de pandemia, le resultaría de gran ayuda. Aunque hace tan solo unos días se hizo público que, por otro asunto bien distinto, la hija de la artista recibirá varios ceros en su cuenta corriente. A mediados de septiembre saltó la noticia de que Antonio David Flores debía desembolsar 80.000 euros como fianza de los problemas judiciales con Rocío Carrasco, por lo que podrían embargarle el sueldo si no procediera a esa operación. Este miércoles se reveló que ese dinero todavía no había sido abonado por su parte, por lo que el futuro no apuntaba muy halagüeño para él.

Así fue su esperado fichaje

TVE confirmó en junio que Rocío Carrasco se incorporaba al debate posterior de algunas entregas, donde estaba previsto que ofreciera su visión sobre el protagonista de esa edición. Y es que Rocío creció rodeada de estrellas y focos, por lo que ha tenido un trato cercano con muchos rostros del papel couché. Sin embargo, que aceptara no fue ni mucho menos fácil, hecho del que tiene constancia esta revista. La cadena tanteó a Rocío en varias ocasiones y, a pesar de que ha llegado a ofrecerle diferentes contratos de colaboración para algunos programas de la cadena, la hija de Rocío Carrasco no aceptó ninguno de ellos. No le convencían, pero gracias a la perseverancia de Boris Izaguirre, quien esta vez ha ejercido como mediador personal, este contrato sí ha llegado a buen puerto.

2016 en ‘Hable con ellas’, espacio de Telecinco en el que trabajó con Rocío Carrasco, por fin, ha dado el paso y eso ha llevado a que la volvamos a ver en televisión después de cuatro años alejada de ella. Su última aparición en un programa como colaboradora tuvo lugar en el verano del añoen ‘, espacio deen el que trabajó con Sandra Barneda Alba Carrillo . Después se alejó de la televisión y cuatro años después ha decidido volver a ella con ‘Lazos de Sangre’, espacio que con su presencia y con la profesionalidad de todo el equipo ha logrado cosechar grandes audiencias, algo que sin duda ha supuesto una excelente noticia para Televisión Española.

Aunque el share no es lo único logrado, también lo es la repercusión que ha tenido el programa de televisión en redes sociales, ya que eran muchos los espectadores que pendientes de lo que sucedía en ‘Lazos de Sangre’ comentaban muchas de las anécdotas que tenían lugar en el mismo, convirtiendo algunas de ellas en virales.