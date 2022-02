Rocío Carrasco anunciaba esta semana en ‘El programa de Ana Rosa’ que su familia no mediática participará en la segunda temporada de su docuserie. Darán otro punto de vista y volverán a mostrarle el apoyo que ya le han brindado fuera de cámaras, sin embargo, uno de los miembros de su entorno ha fallecido antes de que se estrene. Hablamos de Manolín, el hermano de la madre de Rocío Jurado, quien murió el pasado mes de enero en Chipiona. Un entierro al que acudieron Amador Mohedano y José Antonio Rodríguez, aunque no hubo ni rastro de Rocío Carrasco, lo cual ha llamado poderosamente la atención.

La Razón ha confirmado su ausencia en esta cita, a quien sí visitó durante la docuserie. Al parecer, Rocío Carrasco acudió a la casa de Manolín y de su mujer Antonia, con quienes habló largo y tendido sobre su vida. Aunque podría ser duro para su familia verle en la pequeña pantalla tras su muerte, Rociito ha pedido permiso y este ha sido concedido. ‘En el nombre de Rocío’ los espectadores se adentrarán también en otros aspectos de su vida, eso sí, para ello todavía habrá que esperar. Primero se emitirá este viernes 18 de febrero un especial llamado ‘Licencia para hablar’, donde Rocío regresará a sus orígenes y echará la vista atrás junto a aquellos que sí la han apoyado en la sombra. Ella está devastada, pues tenía un enorme cariño a su tío abuelo, del que permanecía pendiente, aunque fuera desde la distancia.

Rocío Carrasco ha revelado que esta no será la única novedad. Estos días explicó que mostrará 48 documentos en los que Rocío Jurado plasmó sus sentimientos sobre Antonio David Flores, folios que prometen dar mucho que hablar. «Se van a hacer públicos nuevos documentos en los que Rocío Jurado habla (…) 48 documentos en los que narra Rocío Jurado lo que vivió con el ser, también narra su vida y la mía, porque narra el sufrimiento», dijo Rociito a Joaquín Prat.

Está previsto que en ‘Licencia para hablar’ la audiencia sea testigo durante 52 minutos del encuentro de Rocío Carrasco con primos o tíos, quienes no le han soltado de la mano. Ya se ha podido ver un pequeño avance y este ha mostrado un lado distinto de lo visto hasta ahora, ya que ellos han permanecido durante casi toda su vida alejados de los medios de comunicación. Esta entrega llega a la televisión solo unos días después de que Rocío Carrasco haya tomado una drástica decisión respecto a su hija: no hablará sobre Rocío Flores, tampoco sobre el terrible episodio que tuvo lugar el 27 de julio de 2012, fecha en la que la joven dio una paliza a su madre.

Rocío Flores descarta una reconciliación

Rocío Carrasco, al igual que su hija, han dejado claro que no se plantean una reconciliación. Casi 10 años después del terrible suceso, las dos han tomado caminos por separado y no están dispuestas a dejar atrás todas sus rencillas. Rocío Flores descartaba una reconciliación y así lo ha hecho saber ante los espectadores: «La puerta sigue cerrada. Ya es tarde. Lo tengo presente desde hace muchos años (…) Estoy cansada de llorar, me veo sometida a una presión que he tocado fondo».

Te interesará saber...