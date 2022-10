¡Bomba! En mitad de la emisión en abierto de la serie documental, ‘En el nombre de Rocío’, Rocío Carrasco ha anunciado que va a emprender acciones legales por lo penal contra su tía, Rosa Benito. La que fuera peluquera de Rocío Jurado ha estado cuestionando a través de las redes sociales cada una de las pruebas que la hija de la ‘Más Grande’ ha ido mostrando en su docuserie. Unas pruebas que confirmarían que tanto Amador Mohedano como Rosario Mohedano y la propia Rosa Benito fueron los únicos que se embolsaron dinero de la última gala de la artista, ‘Rocío siempre’. Después de que Rosa Benito haya cuestionado y haya asegurado que tanto el equipo de la serie documental como su sobrina estaban falsificando documentos, Rocío Carrasco anuncia en televisión que está estudiando emprender acciones legales contra ella.

Según esta factura, cobre el año pasado, 16-febrero 21… (es cuando empiezan con la docufake) a los 16 años me pago a mi? Y no hay sello de empresa??

Y no me piden que firme nada. 😂😂😂 qué raro. https://t.co/FHnBXOr8Mx pic.twitter.com/YtBi4PtTsB

— Rosa Benito🌹 (@RBenitoOficial) October 4, 2022