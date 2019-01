8 El último revés a Rocío Carrasco

El año 2018 no terminó bien para Rocío Carrasco, pero no ha sido hasta ahora cuando SEMANA ha podido tener el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 5, en el que se frena de nuevo el deseo de Rociito de vencer a su exmarido 20 años después de romper su matrimonio. Ahora, este organismo ha resuelto que el Juzgado de Alcobendas no podrá citar a Francesc Parellada, representante de Antonio David Flores, y a Olga Moreno, esposa del ex Guardia Civil, como investigador por supuestamente haber colaborado en un presunto delito de alzamiento de bienes.