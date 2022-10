Fue la semana pasada cuando Ortega Cano dio a entender que iba a emprender acciones legales contra la hija de Rocío Jurado: «Mi vida es transparente y mi vida la sabe todo el mundo. Ella que se invente lo que se está inventando. Los abogados y los jueces tendrá la última palabra». Este mismo lunes, en su entrevista a Ana Rosa Quintana, volvía a hacer hincapié en que todo estaba en manos de sus abogados: «Rocío Carrasco ha vertido sobre mi persona continuas infamias y descalificaciones. Han retorcido la verdad hasta extremos inigualables. Por ello, esta conducta llena de vileza y odio solamente puede tener una respuesta judicial. Que sea la justicia la que pongan fin a tanta mentira. He dado instrucciones a mis abogados para que actúen en consecuencia en el momento que consideren oportuno». Tan solo unas horas después, es la propia Rocío Carrasco quien le pide al diestro que interponga esas acciones legales.

Rocío Carrasco se ha sentado en el plató de ‘En el nombre de Rocío’ donde ha querido responder a las palabras del torero. «Ortega Cano, maestro, si no inicias tú el procedimiento, lo voy a iniciar yo. Presentando en el juzgado todo lo que tengo. Incluso los manuscritos de mi madre. No voy a decir cuántos son para no darle pistas a su abogado. Él ha dicho que ha dado órdenes a su equipo de abogados para que inicie el proceso cuando vea pertinente. Digo yo que cuando se acabe la serie documental ya tendrán bastante contenido«, anunciaba la empresaria.

Rocío Carrasco se defiende de las acusaciones de Ortega Cano

La hija de ‘la más grande’ también ha querido defenderse de las acusaciones de Ortega Cano sobre que vierte infamias sobre él. Al respecto ha dicho: «Yo es que ya lo conozco, a todo lo que él ha dicho de infamias y de odio, yo no estoy diciendo infamias sobre él, porque nada de lo que digo es mentira. Todo se puede demostrar. Odio es un sentimiento que no experimento. Odio son esas caras, esos levantamientos de mano, esos mandar a mamarlas, yo no tengo odio. Yo no lanzo infamias sobre nadie ni miento sobre nadie», asegura Rocío Carrasco.

Kiko Matamoros aseguraba que había tenido la oportunidad de hablar con el bufete de abogados de Ortega Cano. El colaborador de televisión confirma que están planeando una demanda por lo civil, no por lo penal. «Oh, qué pena», respondía Carrasco. Sin embargo, según Matamoros, el equipo legal del torero estaría preocupado por la situación económica de la empresaria y por el hecho de que no pueda hacer frente a esta demanda. «Ortega Cano, maestro, no te preocupes por mi liquidez», le respondía. Rocío Carrasco ha asegurado que si no le llega la demanda por parte del diestro, será ella quien ponga en las manos de sus abogados todo lo relacionado con él. La pasada semana también conocimos que había emprendido acciones legales contra Rosa Benito.