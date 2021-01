El presentador ha anunciado que su hija Lola tendrá un hermanito. Su segundo hijo, que nacerá dentro de un mes y medio, será un niño.

Este jueves, Roberto Leal ha visitado ‘El Hormiguero’ para presentar su nuevo programa: ‘El Desafío’. Un espacio en el que participan Ana Peleteiro y Santiago Segura, que también le han acompañado en su entrevista con Pablo Motos. Durante su charla en el plató de Antena 3, el presentador ha revelado un dato importante sobre el bebé que espera junto a su esposa, Sara Rubio. Y es que el segundo bebé que espera la pareja… ¡será un niño!

«No lo había dicho, pero lo he hablado con Sara y no hay ningún problema en decirlo. Va a ser niño. ¡La parejita! Estoy muy contento. Dentro de poquito será. Queda poquito más de un mes y ese va a ser el desafío, ahora que ya nos hemos olvidado», revelaba, con sentido del humor.

Curiosamente, Roberto Leal anunció que esperaba su segundo hijo en ‘El Hormiguero’, el pasado mes de octubre. Entonces, contaba también por primera vez que había contraído el coronavirus. «Cogí el Covid, estuve 3 o 4 días con síntomas un poco raro. Y, por cierto, no he recuperado todavía el olfato y el gusto del todo. Hay gente que dice que tarda meses, gente que dice que tarda 48 horas… y yo todavía Todavía hay sabores fuertes como el café o el vinagre, que sí, pero luego los gustos intermedios tipo cocido, lentejas me sabe a lo mismo. Es una situación bastante rara», decía.

Incluso detallaba cómo, al igual que tantos españoles durante el confinamiento, había cogido unos kilos de más: «He engordado con el Covid-10. Como estaba confinado y tenía el frigorífico cerca y me aburría o no tenía cosas que hacer he comido cosas que no me gustaban. Como no tengo olfato ni gusto pensaba: da igual, me lo como. Y he cogido dos kilos y medio».

Roberto Leal y su mujer, Sara Rubio, se casaron el 18 de septiembre de 2015. Se conocieron en el comedor de Antena 3, donde ambos trabajaban, y desde entonces son inseparables. Tal y como ha contado el andaluz, la conquistó poco a poco… y regalándole un libro: «En ese periodo de flirteo, el periodista «estaba grabando un documental muy bonito de ‘El tiempo entre costuras’. Le regalé el libro de María Dueñas y esa fue la clave. No se lo leyó, pero esa fue la clave». La pareja tiene una niña llamada Lola y su segundo hijo es un niño buscado y «muy deseado». Ya cuentan los días para ver la carita de su bebé.

El nuevo programa de Roberto Leal, ‘El Desafío’, se estrena el viernes a las 22:10 h. en Antena 3 y promete ofrecer emociones fuertes a la audiencia de la cadena. En este formato, un grupo de famosos intentarán cumplir los retos que se les va poniendo semanalmente. Estos retos consisten en desafíos físicos o de habilidad para los que han tenido que entrenar diariamente durante los casi dos meses que han durado las grabaciones. También tendrán que superar las pruebas que surgen en cada gala, mientras compiten entre ellos por un premio en metálico que luego donarán a una ONG.

Entre los rostros conocidos que participan en el nuevo concurso figuran la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, David Bustamante, el ganador de MasterChef Jorge Brazález, la actriz Kira Miró, la medallista olímpica Gemma Mengual, el actor Jorge Sanz, la campeona de salto Ana Peleteiro y el actor y cantante Pablo Puyol. Todos ellos se someterán al juicio implacable del jurado, formado por Tamara Falcó, que se estrena en estas lides, Santiago Segura y Juan del Val, marido de Nuria Roca y colaborador de ‘El Hormiguero’.

El responsable del formato, Jorge Salvador, que también es coproductor de ‘El Hormiguero’, ha explicado esta semana que todos los concursantes «han pasado mucho miedo y habiendo pruebas arriesgadas en ningún momento ha habido peligro, ni ningún problema». Roberto Leal, por su parte, ha explicado que ha habido momentos durante las grabaciones en los que lo ha pasado verdaderamente mal viendo a los concursantes en apuros: «Ha sido uno de los programas en los que más he sufrido, de sufrir de forma real, de no saber cómo iba a acabar la cosa», explicaba el presentador.