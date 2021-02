El presentador Roberto Leal se ha confesado con Sara Carbonero en su sección de Radio Marca acerca de los miedos que tiene actualmente.

Para Roberto Leal estos meses, al igual que para el resto, han estado repletos de incertidumbre. El presentador pasó el coronavirus, su esposa se quedó embarazada y será muy pronto cuando podrán conocer a su pequeño, eso sí, en plena pandemia. Las circunstancias son difíciles y así se lo ha comentado a Sara Carbonero tras acudir a su sección de Radio Marca, donde una vez más ha demostrado que es natural, espontáneo y, sobre todo, que no tiene nada que esconder. «Estoy con el retrovisor ahí pendiente porque dentro de nada seré padre por segunda vez, me queda muy poquito, y estamos ahí, ahí, con el coche casi en marcha, pero también viviendo con ilusión estos días», ha dicho Roberto Leal.

A pesar de que él se contagió de covid, teme que vuelva a pasar lo mismo, una situación que en cierto modo le asusta. «Sigo llevando esta situación con mucho respeto y también con algo de miedo, no hablo de pánico, pero sí, que lo haya pasado no quita para que lo pueda volver a coger, de hecho, conozco personas que dicen que lo pasaron en marzo y han vuelto a ser positivo. Hay mucha información o sobreinformación, pero también mucha incertidumbre, sobre todo, cuando tu mujer está embarazada y no sabes tampoco que pasa si lo puede coger ella», ha dicho.

Por ello, tanto su mujer como su pequeña y él han decidido hacer la mínima vida social, toca cuidarse y protegerse y es que estamos en una situación sanitaria cuando menos complicada. «Estamos en un modo muy burbuja total, la verdad que me da mucha pena porque tengo un montón de amigos que acaban de ser padres, a los que me encantaría ver ya, pero estamos cuidándonos los unos de los otros y pasándolo, dentro de lo posible, de la mejor manera porque también tengo a mi niña, que tiene tres años y medio, y ella tampoco entiende nada de lo que está pasando, así que bueno, con filosofía y positivismo, pero con sentido común porque no podemos meter la pata». Quieren ser precavidos y, aunque desean con todas fuerzas ver a familiares y amigos, se autolimitan y prefieren esperar hasta que todo se calme.

No es lo único que ha hablado Roberto Leal en este espacio radiofónico. También de sus deseos para este año, centrados en salud y, sobre todo, en la llegada de su segundo hijo. «De momento, que me quede como estoy porque, afortunadamente, las cosas me están yendo bien. Ahora que venga el niño bien, que eso es lo más importante y que me salga del Sevilla», ha confesado. Una calmada, pero muy bonita entrevista que Sara Carbonero ha agradecido en sus rede sociales, dedicándole unas bonitas palabras para gritar al mundo todo lo que le admira desde su encuentro con él.

«Roberto Leal es una de esas personas que allá por donde pasa lo ilumina todo, humilde, gran compañero, genial comunicador, empático, familiar y siempre con una sonrisa. Por eso, a nadie le puede extrañar que actualmente sea uno de los presentadores con más éxito del panorama nacional, al frente de ‘Pasapalabra’ y de ‘El Desafío’, programa al que llevaría a Donald Trump para someterle a la prueba de la apnea y hacerle sufrir un poquito.

‘Operación Triunfo’ le abrió las puertas del éxito y de toda una legión de seguidores. Reconoce estar viviendo una etapa profesional maravillosa pero lo hace con la mayor tranquilidad porque según sus propias palabras “no deja de ser trabajo y luego está tu vida”. Sobre el piropo más bonito que le han dicho nunca, lo tiene claro: “Qué normal eres, porque eso significa que no hay artificios, no es nada barroco. La gente se siente representada cuando tú no te pones un corsé ni vas de lo que no eres. Si te equivocas te equivocas, si te ríes te ríes y si te emocionas pues te emocionas”, dice parte de este post tan especial de la periodista. Esta ha sido para ambos una entrevistas de esas que sacuden el alma y, por ello, han querido dejar constancia en sus redes sociales de lo bonito que es sentirse así de vez en cuando ya sea en un plató o fuera de él.