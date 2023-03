Risto Mejide presenta a su nueva novia de manera 'oficial' en un día señalado para Laura Escanes

El pasado jueves fue un día importante para Risto Mejide. Esa tarde presentó 'Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastian Bach', su nuevo libro, en el que habla de "la libertad de amar a quien tú quieras y donde tú quieras", según él mismo destaca. Al acto acudió de la mano de su nueva novia, Natalia Almarcha. No posaron juntos, pero ninguno de los dos ocultó de las cámaras. El presentador y publicista se ha mostrado risueño y feliz con su nueva pareja. Curiosamente, poco antes, su ex, Laura Escanes, acudía a una importante cita para ella: presentaba un episodio de 'Entre el cielo y las nubes', su podcast, con público en directo. Entre los asistentes se encontraba también su novio, Álvaro de Luna.

"Si tengo que conocerla será porque es importante para él e importante para Roma", explica Laura Escanes cuando le preguntan por la actual pareja de Risto

width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

La influencer, por cierto, recibió la noticia de que Risto había ido de nuestra mano y nos confesaba para SEMANA en EXCLUSIVA cómo se siente ante este nuevo paso en la vida de su ex marido. "Le deseo toda la felicidad del mundo", decía. "Si tengo que conocerla será porque es importante para él e importante para Roma. Que sean felices, que Roma será feliz y yo también estaré feliz".

Natalia Almarcha, por su parte, ha procurado no llamar demasiado la atención en el que ha sido su primer acto con Risto. Ataviada con un dos piezas en color blanco, la farmacéutica no quiso perderse este acto tan importante para nueva pareja, con el que acaba de iniciar una relación. En todo momento se mantuvo en un discreto segundo plano, aunque no puso pegas cuando los reporteros gráficos le pidieron ser fotografiada junto a otros asistentes del evento.

"Quiero respetar mucho algo que necesita, su anonimato", ha dicho Risto Mejide sobre su nueva novia

No cabe duda de que el presentador de Mediaset afronta con mucha ilusión este nuevo idilio. Un noviazgo que llega cuando menos lo esperaba y después de su dolorosa ruptura con Laura Escanes. Tal y como el propio Risto confesaba hace unos días en el programa 'Focus', está en una etapa dulce: "No voy a renegar, al revés, estoy en un momento muy feliz precisamente también por eso".

De momento, Risto quiere mostrarse prudente con su chica, especialmente en relación a la fama. Él es un personaje sobradamente conocido en nuestro país, pero ella no. Es algo que tiene muy en cuenta: "Quiero respetar mucho algo que necesita, su anonimato". Risto cree que debe proteger a Natalia de una posible sobreexposición mediática porque "me va la relación en ello". La diferencia de edad, al igual que le pasó con Laura -22 años más joven que él-, no es ningún obstáculo para ellos. "Yo estoy bien, soy feliz, y me enamoro con independencia de la diferencia de edad que tenga. ¿No tienen derecho a enamorarse de quien les dé la puñetera gana?", destacaba en su entrevista en 'Focus'.