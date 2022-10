El pasado 25 de septiembre, Risto Mejide y Laura Escanes anunciaban su separación tras siete años de relación. Una noticia que dejaba a todos boquiabiertos porque nadie se la esperaba y que ha provocado que el publicista y la influencer estén en el punto de mira. A pesar de que hemos podido ver a ambos por separado y con el semblante serio, este domingo tiene una importante cita que les obligará a verse las caras.

En sus respectivos comunicados, Risto Mejide y Laura Escanes hacían hincapié en que siempre seguirán unidos por la hija que tienen en común, a pesar de que sus caminos ahora vayan por separado. Y así será. Este domingo, 2 de octubre, la expareja tiene una cita que no pueden perderse y que les obligará a coincidir: el cumpleaños de Roma. Como viene siendo habitual en ellos, ambos preparan con sumo detalle y con mucho mimo todos los cumpleaños de su hija. Este tercer aniversario será más especial si cabe puesto que llega en medio de un difícil momento para la familia a raíz de su separación.

El año pasado, el publicista y la influencer hicieron una fiesta a lo grande en donde no faltaron globos de colores y una gran jirafa de cartón. A esta cita tan especial, tampoco faltó el hijo mayor del presentador de ‘Todo es mentira’. A pesar de que es un momento delicado para ellos, dejarán atrás sus problemas para estar juntos por el bien de su hija y para darle normalidad a la situación.

Laura Escanes anunció con tristeza su separación

A lo largo de estos días, Laura Escanes se ha refugiado en los suyos a raíz de todos los comentarios que se han hecho tras anunciar su separación. A diferencia de la manera de de Risto de comunicar el fin de su relación, la joven admitió que le había costado mucho compartir con todos que su matrimonio con el publicista llegaba a su fin. No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros», escribía entonces. Además, pedía respeto para ella y su familia.